Ballando con le stelle, Milly Carlucci non ha potuto farne a meno: mandata via una ballerina

La ballerina, annunciata nella precedente puntata come ‘ospite d’onore’, non si è più potuta esibire: ecco chi l’ha sostituita…

Ballando con le stelle è un talent show in cui cantanti, attori, comici e sportivi si lanciano in una energica competizione in cui imparano l’arte del ballo, gareggiando in coppia con i maestri professionisti del programma.

La bellissima conduttrice televisiva ed ex attrice italiana Milly Carlucci, nella precedente puntata, aveva annunciato la presenza di un ospite speciale, che sfortunatamente non è potuto essere in studio per esibirsi.

Si tratta della famosa cantante, presentatrice televisiva, attrice ed ex politica italiana, nonché ex opinionista dei reality show di Canale 5 ‘L’Isola dei famosi’ e ‘Grande Fratello VIP’ Iva Zanicchi.

La causa di questa assenza è stata una brutta distorsione alla caviglia: la nota ottantunenne ha infatti il piede fasciato, che le è stato raccomandato di tenere a riposo.

Milly Carlucci, chi ha sostituito Iva Zanicchi? Ecco la scelta della produzione…

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Sei disarmante, che bombe” Anna Tatangelo il vestito stretto fa girare la testa, donna pazzesca – FOTO

La fantastica presentatrice televisiva italiana Iva Zanicchi, a causa nel suo incidente avvenuto il 3 dicembre, ha lasciato il programma televisivo senza un’ospite d’onore.

Al suo posto la produzione della trasmissione ha deciso di far esibire due ballerini del cast di Ballando con le stelle, facendo ottenere ai partecipanti ben trenta punti: dopo l’appassionato tango è stato reso omaggio alla Zanicchi, che non è potuta essere presente in studio.

Questo, però, non è l’unico programma televisivo a cui Iva è stata invitata ad andare: rivedremo presto la talentuosa cantante sui grandi schermi, come concorrente del prossimo Festival di Sanremo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Aurora Ramazzotti compie 25 anni: tutto l’amore di mamma e papà nella FOTO che scioglie il web

L’in bocca al lupo dei colleghi e dei telespettatori è gigante: il pubblico italiano le augura di rimettersi presto in salute e di dare il meglio di sé nei suoi nuovi progetti lavorativi.