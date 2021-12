Maria De Filippi oggi ha raggiunto un traguardo importante: ha compiuto 60 anni. Per questa occasione, Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi hanno voluto farle un omaggio

Maria De Filippi è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Tutti i programmi più seguiti sono i suoi: C’è Posta Per Te, che allieta i nostri sabati sera durante le serate invernali. Uomini e Donne, dove sono nate tantissime coppie che ad oggi sono sposate e hanno i figli e infine il suo gioiellino più grande, Amici, dove sono usciti fuori tantissimi talenti. L’attuale panorama musicale in particolar modo è quasi interamente suo: il 90% dei cantanti italiani sono stati scoperti proprio da lei.

Maria De Filippi compie 60 anni: l’omaggio di Silvia Toffanin

Per questo motivo, in apertura di Verissimo, Silvia ha voluto fare gli auguri di buon compleanno e omaggiarla con un filmato dove ha riassunto la sua carriera. Delle immagini che hanno emozionato tutti: dai suoi esordi, ai momenti più commoventi e ai tanti ospiti internazionali che sono passati per il suo programma. Poi qualcosa che ha spiazzato tutti: un videomessaggio da parte di Pier Silvio Berlusconi.

L’imprenditore ha speso delle bellissime parole per Maria, raccontando tutte le volte che si sono sentiti durante il periodo del covid facendosi forza a vicenda. Ha parlato di lei come una grande amica, ma soprattutto una grande professionista. “Hai rivoluzionato il modo di fare la televisione” ha detto, una frase che farà sicuramente molto onore alla conduttrice, che nonostante i mille pregiudizi ha lavorato duramente per arrivare dov’è oggi.

Maria può ritenersi soddisfatta della carriera e della vita che ha avuto fino ad oggi: in tutto questo tempo, è riuscita a guadagnarsi il rispetto e l’amore di milioni di persone.