Le ultime parole pronunciate dall’indimenticabile Pablito risuonano ora più forti di sempre. Ecco cosa rivelò il campione Paolo Rossi alla moglie prima della sua scomparsa.

“Fra cinque giorni sarà un anno esatto che Pablito ci ha lasciato“, scrive uno dei suoi più fedeli fan sui social. Il 9 dicembre 2020, il protagonista dei mondiali ’82 nonché formidabile attaccante dal cuore d’oro, Paolo Rossi, è venuto a mancare a causa di uno stadio avanzato di tumore ai polmoni.

Quest’oggi, dopo aver assistito all’evento di beneficienza organizzato in concomitanza con il sedicesimo turno di Serie B nella giornata di ieri, 4 dicembre, sarebbero iniziate a venire allo scoperto, e non senza papabile emozione, le ultime parole che il memorabile Pablito avrebbe pronunciato poche ore prima della sua, tutt’ora estremamente sentita, dipartita.

Paolo Rossi e le sue ultime parole: lo rivelò alla moglie prima di andarsene

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ac Perugia Calcio Museo (@acperugiacalciomuseo_official)

Nel corso della sfida tenutasi nel pomeriggio di ieri tra Perugia-Vicenza, l’organizzazione del match ha desiderato devolvere il ricavato della giornata in beneficienza, adottando un formato per quel che riguarda le divise dei giocatori totalmente dedicato al laureato campione del mondo. Nel frattempo, ad attirare ulteriormente l’attenzione di tutti coloro che ancora oggi pare non riescano a fare pienamente i conti con la sua mancanza, si sono palesate le dichiarazioni della moglie di Pablito, Federica Cappelletti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Meravigliosa protagonista”. Dayane Mello finalmente libera da “La Fazenda”. Le polemiche sono solo all’inizio – VIDEO

Federica, come aveva più volte ripetuto lo stesso Paolo, non avrebbe mai lasciato da solo l’ex attaccante, sostenendolo con il massimo delle sue forze nei momenti più drastici della malattia e spingendolo a combattere al suo fianco quella che entrambi tentavano di definire come “il nostro mondiale”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Silvia Toffanin come non l’avete mai vista, lo scatto rubato è virale – FOTO

In una recente intervista la moglie di Paolo ha raccontato quanto egli le riferì proprio a ridosso della sua dipartita, in quel triste e cupo 9 dicembre. “Nella malattia era stato sempre positivo e ottimista, senza arrendersi mai“. Poi: “me lo ha detto in uno degli ultimi giorni“, ha raccontato con una stretta al cuore la sua dolce metà. “Federica, io sto morendo...” Ed in quell’attimo Federica avrebbe compreso come nessuna speranza sarebbe stata abbastanza. E che, quella volta, Paolo sarebbe stato costretto a smettere di lottare. Seppur contro la sua volontà.

Per tanto, aveva infine ammesso la moglie: “se me lo dice lui, è finita“.