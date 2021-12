Alessia Marcuzzi risponde in modo lapidario a chi le chiede se le manchi la tv, l’ex conduttrice non ha dubbi

L’ex conduttrice e oggi imprenditrice di successo, Alessia Marcuzzi, ha deciso di rispondere ad alcune domande che i suoi fan le hanno posto su instagram. Le più ricorrenti riguardano la sua decisione di lasciare la tv. In molti si chiedono quali siano le sue giornate tipo in questo periodo della sua vita, e come si vede nel futuro. La Marcuzzi non si sottrae e sorprende rispondendo in modo secco ai fan.

Alessia Marcuzzi rivela cosa le piace della sua nuova vita

Vai su successivo per vedere cosa piace al Alessia Marcuzzi