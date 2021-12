Belen Rodriguez senza pace: è ancora crisi con Antonino e lei va via

Belen Rodriguez è sempre di più sotto i riflettori del gossip per la sua relazione con Antonino Spinalbese che appare sempre più in bilico

La vita amorosa di Belen Rodriguez è da sempre osservata speciale delle riviste di gossip. Dopo averle riempite per anni con l’amore vissuto accanto all’ex ballerino di Amici Stefano De Martino la bella argentina continua ad esserne protagonista con il nuovo compagno.

La relazione che la vede ormai coinvolta da tempo insieme a Antonino Spinalbanese ha infiammato per mesi gli animi dei tanti ammiratori della showgirl argentina. Un amore che da subito si è mostrato forte ed appassionato e che è culminato con la nascita della piccola Luna Marì lo scorso luglio.

Nonostante all’apparenza sembra andare tutto a gonfie vele però stanno diventando sempre più insistenti le voci di una crisi profonda che potrebbe portare la coppia alla separazione.

Aria di crisi fra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese

Già da ottobre scorso i giornali di gossip hanno raccontato di una crisi profonda che potrebbe minare la coppia formata da Belen e Antonino. Nubi però che ogni volta sono state puntualmente smentite dai diretti interessati anche attraverso i social.

La showgirl infatti in più di un’occasione ha voluto sottolineare quanto sia forte l’amore che la lega al compagno dichiarando addirittura di non volerselo lasciare scappare. Nonostante le smentite però si continua a parlare insistentemente di una possibile rottura.

A soffiare sul fuoco è stato innanzitutto i festeggiamenti sul lago Maggiore che si sono tenuti in casa Rodriguez a cui ha partecipato tutta la famiglia dell’argentina. Uno grande assente proprio il compagno Antonino.

Le voci di una crisi sono poi state alimentate anche dai presunti indizi carpiti attraverso i post pubblicati nei rispettivi profili Instagram.

Recentemente infatti Belen si trova in vacanza con il figlio Santiago lasciando il compagno Antonino da solo a Milano. Una separazione, probabilmente temporanea, che è stata documentata dallo stesso Spinalbese sul suo profilo social.

Il neo papà ha infatti condiviso uno scatto in cui si concede un bicchiere di vino in un famoso hotel milanese. Un’immagine che sembra voler raccontare un momento vissuto in solitudine lontano dall’amore della compagna e della sua bambina.