“Sanremo 2022”, confermato il ritorno più atteso dal pubblico: “Ci sarò”

Prende sempre più forma il Festival di Sanremo: dopo l’annuncio dei big in gara ora arriva la conferma di un ritorno tanto gradito quanto atteso. Ecco chi tornerà sul palco dell’Ariston

Il direttore artistico Amadeus ha spiazzato il pubblico rivelando in anticipo i nomi dei ventidue artisti che parteciperanno alla gara dei big del prossimo Festival di Sanremo. La decisione di anticipare i tempi è stata presa in accordo con la Rai per contrastare un’ulteriore fuga di notizie, andando così a modificare la volontà di farlo nel corso della finale di Sanremo Giovani. Mercoledì 15 dicembre si scoprirà chi saranno i due artisti emergenti che prenderanno parte alla categoria dei big, saranno inoltre ospiti in studio tutti i cantanti in gara. Nel frattempo arriva un’altra notizia inerente al Festival che ha scatenato l’entusiasmo del pubblico.

Il grande ritorno: a Sanremo ci sarà ancora lui, arriva ora la conferma

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai)

L’entusiasmo è alle stelle per la nuova edizione del Festival di Sanremo che avrà luogo da martedì 1 a sabato 5 febbraio 2022. Il teatro Ariston si riempirà nuovamente del suo pubblico e della musica, che farà da protagonista nelle cinque entusiasmanti serate. Al timone per il terzo anno consecutivo Amadeus, mentre al momento non è dato sapere chi dividerà il palco insieme a lui.

Ancora nessuna risposta definitiva sul ruolo -o sulla presenza- di Fiorello, così come delle ipotetiche co conduttrici che potrebbero fare da spalla al direttore artistico. In attesa di scoprire novità sul fronte della conduzione, arriva la conferma di un ritorno particolarmente gradito al pubblico del Festival.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Amadeus e Giovanna, il bisogno che non si placa: fuori il segreto mai detto

Si tratta di Beppe Vessicchio, storico direttore d’orchestra che ha partecipato a più di venti edizioni della gara canora. Una figura simbolo di Sanremo la cui presenza viene attesa con impazienza dal pubblico ogni anno. Per la settantaduesima edizione gli appassionati del Festival potranno tirare l’ennesimo sospiro di sollievo: Beppe Vessicchio ci sarà.

Lo ha dichiarato il diretto interessato nel corso di un’intervista presso RTL 102.5, affermando di aver ricevuto la conferma grazie alla partecipazione de Le Vibrazioni, annunciati in gara per l’edizione del 2022. Il direttore ha infatti avviato un rapporto produttivo con la band e sarà lui a dirigere l’orchestra nel corso delle loro esibizioni.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Sanremo 2022, Amadeus rivela i nomi ufficiali dei 22 big in gara

Il pubblico ha risposto immediatamente con grande felicità ed entusiasmo a questa notizia. Anche Sanremo 2022 è quindi “salvo”, Beppe Vessicchio tornerà sul palco dell’Ariston.