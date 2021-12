Amadeus e Giovanna, il bisogno che non si placa: fuori il segreto mai detto

Amadeus e Giovanna Civitillo, nel loro rapporto c’è un legame profondo ed il presentatore non si vergona di dire che..

Amadeus e Giovanna Civitillo sono una delle coppie più amate del piccolo schermo. Stanno insieme da più di 20 anni e hanno coronato il loro sogno di famiglia con la nascita del piccolo José Alberto.

In questi mesi Amadeus è impegnatissimo sul fronte del lavoro: continuano le registrazioni de “I soliti ignoti” ed è nel vivo la preparazione del suo terzo Festival di Sanremo consecutivo. Eppure per la famiglia il posto c’è sempre.

Proprio lui, infatti, ha dichiarato che c’è un legame profondo tra di loro rivelando a tutti un piccolo segreto che gli permette di avere successo.

Amadeus e Giovanna, quel bisogno mai detto prima

La fortuna ed il grande successo esploso per Amadeus in questi ultimi anni è davvero eccezionale. Il pubblico ha imparato a conoscerlo sempre di più e a volergli bene. Insieme a lui anche la moglie, Giovanna Civitillo che piano piano si è fatta conoscere ed amare come donna pacata e di stile che sa stare accanto al suo uomo, come mamma ma anche come professionista che sa ritagliarsi i suoi spazi.

Amadeus e Giovanna sono molto riservati, vivono la loro vita lontano dalle telecamere ma ogni tanto sia su Instagram che nelle interviste rivelano qualcosa della loro quotidianità. Del resto sono lontanissimi dal gossip, mai nulla ha turbato la loro relazione anche se davanti alla scoperta di un ipotetico tradimento Giovanna non ha dubbi: “Valigie fuori la porta”.

Lei è molto gelosa ma anche schietta, è questo quello che fa funzionare un rapporto che va avanti da 20 anni dove l’egoismo non esiste. E proprio in virtù di questo, in una vecchia intervista al settimanale Oggi, Amadeus ha ammesso che Giovanna è davvero il suo tutto ed il suo fulcro, non solo per la vita privata ma anche sul lavoro.

“Io e Giovanna ci cerchiamo, stiamo bene insieme – ha spiegato il direttore artistico del Festival di Sanremo – e non mi vergogno di dire che ho bisogno del suo sostegno per fare serenamente il mio lavoro”.