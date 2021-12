Il Volo. I tre tenori emersi in giovanissima età grazie al programma “Ti lascio una canzone” sono delle star internazionali. Svelati i nomi delle fortunate fidanzate

Erano solo dei ragazzini quando nel 2009 si presentarono singolarmente al programma musicale condotto da Antonella Clerici dal titolo “Ti lascio una canzone”. Eppure, i tre giovani Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble non avrebbero mai immaginato che in quella occasione avrebbero trovato non solo degli amici e colleghi per la vita, ma soprattutto il trampolino di lancio per una carriera che li avrebbe portati all’attenzione del pubblico internazionale.

I membri de Il Volo sono un orgoglio per tutta l’Italia; vincitori del Festival di Sanremo nel 2015 con il brano “Grande amore”, medaglia di bronzo all’Eurovision Song Contest nello stesso anno, hanno scalato le classifiche di paesi fuori dai nostri confini e aperto i concerti del della divina Barbra Streisand.

Il Volo: finita la caccia alla loro probabili fidanzate. Sono loro stessi a svelare la verità

Entrati a far parte del mondo dei personaggi più in vista, i membri de Il Volo sono spesso oggetto di gossip succulenti.

Da tempo è caccia alle fidanzate dei celebri tenori: chi avrà rubato il cuore di ragazzi così affascinanti e carichi di talento? Per sedare ogni diceria e falsa indiscrezione, sono intervenuti loro stessi aprendo una finestra sulla vita privata.

Molti fan avranno il cuore spezzato ma ben due dei tre cantanti hanno abbandonato le abitudini da single impenitenti. Lo hanno rivelato qualche settimana fa (precisamente il 7 novembre) ai microfoni di “Verissimo”, salotto televisivo di Canale 5, condotto da Silvia Toffanin.

Ignazio Boschetto ha incontrato il suo amore dall’altra parte del mondo. La sua fidanzata è una bellissima ragazza brasiliana che si chiama Ana Paula Guedes. “Durante la pandemia ho conosciuto una ragazza. Abbiamo trascorso 8 mesi a scambiarci messaggi e fare videochiamate” – ha ricordato il giovane interprete. “Alla prima opportunità sono andato in Brasile e trovarla. Siamo molto innamorati. Anche gli altri ragazzi l’hanno conosciuta”.

Il collega Gianluca Ginoble rivela di essere innamorato di una giovane di nome Eleonora “Non sono single, sono fidanzato. Ha lo stesso nome di mia madre” – ha detto alla Toffanin.

L’unico ancora con il cuore libero sembra essere Piero Barone. In precedenza ha avuto dei flirt con Valentina Allegri e Veronica Ruggeri de “Le Iene”. Ancora qualche speranza per chi volesse candidarsi come sua futura partner.