Una famosa ex velina del programma di Antonio Ricci ‘Striscia la notizia’ ha abbandonato il “dorato mondo dello spettacolo”…

Alessia Merz è stata una famosa velina del telegiornale satirico ‘Striscia la notizia’, nonché attrice di successo, talentuosa conduttrice televisiva, strepitosa showgirl ed ex ragazzina di ‘Non è la Rai’.

Oggi la favolosa quarantasettenne italiana ha deciso di staccarsi dai riflettori, per dedicarsi ai suoi due figli: Nicolò e Martina. Sembra essere serena e felice della scelta fatta, nonostante le numerose soddisfazioni e gli svariati successi ottenuti davanti alle telecamere.

La sua carriera cominciò negli anni ’90, grazie al famoso conduttore radiofonico, paroliere, autore televisivo, compositore e regista televisivo Giandomenico Boncompagni. Gianni si occupava di selezionare nuovi volti e talenti da lanciare e, tra tutti, venne colpito proprio dalla briosa Alessia Merz.

Alessia Merz, come tutto ebbe inizio: la storia di una brillante carriera terminata troppo presto…

Dopo aver approdato a Striscia la notizia come velina, insieme alla magnifica showgirl e conduttrice televisiva italiana Cristina Quaranta, Alessia Marz ha preso parte a diversi film, in qualità di valletta o comparsa, ad esempio ai capolavori cinematografici di ‘Jolly Blu’ e ‘Intrigo a Cuba’.

L’icona di bellezza ha avuto anche esperienze più determinanti, ad esempio quella della fiction ‘Il commissario Montalbano, La voce del violino‘: in un episodio, in particolare, le è stata assegnata la parte del defunto, che ha dovuto recitare senza nessun vestito addosso.

A soli diciotto anni è entrata a far parte del cast ‘Non è la Rai’, nonostante, come riferiscono le sue ex colleghe, non si sia mai distinta per un particolare talento canoro o per chissà quali doti nella danza. La sua bella presenza è bastata per inserirsi in questo mondo e raggiungere non pochi successi.

Non c’è dubbio: sono tantissimi i fan che vorrebbero rivederla in televisione…