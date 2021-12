Flavio Insinna spiazzato, per lui il colpo più duro mai arrivato fino ad ora: le conseguenze

Flavio Insinna non se lo sa spiegare ma è successo davvero. Una giornata nera così non si vedeva da tempo. Ecco perché

Flavio Insinna è ormai il volto del tardo pomeriggio italiano. Al timone de “L’Eredità”, il fortunato game show di Rai 1, ha saputo prendere nelle sue mani il testimone lasciato da Fabrizio Frizzi che a lungo ha condotto la trasmissione con tutto il favore del pubblico italiano.

Un compito non facile per il conduttore che a piccoli passi ha saputo accogliere e fare suo il gioco arrivando ad un gradimento di pubblico massimo, portando il quiz preserale tra i programmi più amati del piccolo schermo.

Ogni sera è una lotta continua con il “Caduta libera” di Gerry Scotti e anche se la sfida è ardua, la vittoria di Insinna è assicurata. In quest’aria di festa è arrivata per lui però una bella batosta. Spiazzato e senza parole ha dovuto incassare il colpo.

Flavio Insinna, il tracollo è netto: ecco perché

Giornata nera quella di sabato per Flavo Insinna che perde una gran bella fetta di pubblico con “L’Eredità”. Una giornata decisamente insolita per il conduttore che non riesce a spiegarsi come sia stata possibile. Insinna sa bene che il pubblico gli è fedele e nel corso della settimana lo premia con non mai.

Gli ascolti sono stellari, possiamo dirlo, e sera dopo sera il game show porta a casa oltre 4 milioni e mezzo di telespettatori che lo scelgono nel tardo pomeriggio. Sabato però non è stato così è c’è stato un sensibile calo del pubblico per Insinna e “L’Eredità”.

Un cedimento inaspettato e che ha inferto un duro colpo. Forse nessuno se lo aspettava e tantomeno Insinna sicuro della sua buona riuscita. Sabato 4 dicembre invece i numeri parlano un’altra lingua. La corsa si ferma a 3.97 milioni di persone con uno share del 20.9%.

Risultato ottimale ma rispetto a quello a cui il game è abituato è pessimo. L’unica consolazione per Insinna resta comunque la vittoria costante contro la concorrenza.

Nonostante il deciso calo, “L’Eredità” vince la sfida con “Caduta Libera” che ha raccolto 3.35 milioni di persone totalizzando il 18% share.