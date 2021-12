“Sei davvero stupenda” Monica Bertini, outfit da sogno in palestra: il leggins fa sognare – FOTO

Monica Bertini non ha nessuna intenzione di perdere tempo e fa di tutto per farsi trovare pronta per un importante appuntamento

Monica Bertini stavolta fa davvero sul serio e non sembra avere davvero voglia di cedere di un centimetro nella spietata guerra delle giornaliste sportive. La professionista di Mediaset infatti lotta insieme a Diletta Leotta e Giorgia Rossi per la conquista dei cuori di migliaia di appassionati di calcio.

Il suo volto è diventato ormai da tempo un punto di riferimento nel palinsesto sportivo di Mediaset. La sua bellezza, a cui si aggiunge una grande professionalità e competenza, le ha permesso di occupare un posto d’onore in storiche trasmissioni calcistiche come Pressing.

Monica Bertini a caccia della perfetta forma fisica

Le festività natalizie si stanno avvicinando e Monica Bertini ha deciso di farsi trovare decisamente pronta. La bella giornalista sportiva infatti attraverso i social ha voluto mostrare al suo quasi mezzo milione di follower i suoi sforzi per farsi trovare in forma.

Finalmente tornata in palestra Monica ha deciso di dedicarsi ad un’intensa attività fisica per prepararsi alle abbuffate natalizie. I fan del volto noto di Mediaset hanno avuto così l’opportunità di ammirarla mentre è intenta a sollevare dei pesi. In questi scatti mostra un fisico invidiabile che difficilmente potrebbe essere definito “fuori forma”.

Una tuta total black, impreziosita da un velo ai lati delle gambe, mette in risalto la tonicità e l’eleganza dei suoi muscoli. I morbidi capelli lunghi che le cadono su una spalla riescono inoltre a conferirle un fascino poco comune in una donna che è intenta in un’attività fisica.

Lo sguardo dritto verso l’obiettivo e il sorriso seducente le permettono di mettere in risalto la sua innegabile bellezza per nulla minata dallo sforzo che l’esercizio richiede.

Un’immagine molto apprezzata dai fan che non hanno potuto evitare di commentare con un lapidario “Sei stupenda“.

Con queste foto insomma Monica Bertini ha senza dubbio assestato un colpo fatale alle sue colleghe mostrando oltretutto il suo amore per lo sport non solo da raccontare ma anche e soprattutto da praticare.