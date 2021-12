“Vite al Limite”. La trasmissione di Real Time ci racconta la storia dolorosa di Teretha Hollis-Neely, paziente patologicamente obesa del chirurgo Younan Nowzaradan

Il programma “Vite al limite” mostra una rappresentazione molto onesta e veritiera di cosa significhi essere patologicamente obesi. Non viene offerto al pubblico solamente il percorso che ogni singolo individuo intraprende per perdere peso ma ritrae nei minimi dettagli anche i problemi relativi al fatto di avere una mole così imponente. Il programma ha il titolo originale di “My 600 lb Life” e va in onda sulla rete statunitense TLC.

Protagonista assoluto di ogni episodio è il dottore Younan Nowzaradan, conosciuto come il Dr. Now, il quale opera nella sua clinica privata a Houston, in Texas. Vi raccontiamo la delicata storia di una delle pazienti di nome Teretha Hollis-Neely.

“Vite al Limite”. Scopriamo che fine ha fatto Teretha Hollis-Neely

Teretha Hollis-Neely è una donna di 47 anni, originaria di Detroit, nello stato del Michigan. É apparsa nell’ottava puntata della quarta stagione del programma “Vite al limite”. Il peso iniziale che segnava la bilancia quando è approdata nello show era di 340 kg. Ha scalato vertiginosamente la classifica dei pazienti più pesanti mai intervenuti nella docu-serie.

Sempre in stato di ansia e temendo di avere un ictus, da più di 2 anni non riusciva minimamente a muoversi dal suo letto.

Durante l’episodio che l’ha riguardata ha detto: “Non sto bene, non posso uscire, per me è sempre tutto uguale, le stagioni cambiano ma io no”. La sua dipendenza dal cibo (così come quella di molti altri pazienti apparsi nello show) è iniziata a causa di un trauma infantile. Teretha, infatti, è stata molestata sessualmente da uno zio quando aveva solo 11 anni. Questo l’ha portata a vedere il cibo come unica fonte di consolazione. A 15 anni ha scoperto di essere incinta e in età adulta ha perso il suo lavoro come coordinatrice del programma per il dipartimento di salute della città di Detroit.

Dolore dopo dolore, l’unica fonte di sostentamento per la sua felicità continuava a essere il cibo spazzatura. Riconosceva il circolo vizioso in cui si era ficcata ed era consapevole del fatto che sarebbe morta se non avesse dato una svolta alla sua vita e smesso di mangiare in maniera spasmodica.

Il viaggio per raggiungere la clinica del dottor Nowzaradan non è stato semplice poiché Teretha non poteva ovviamente prendere l’aereo a causa delle sue dimensioni. É stata trasportata su un furgone per la durata di circa 30 ore, determinata a riprendere il controllo della sua esistenza. Ha seguito tutte le indicazioni del celebre chirurgo bariatrico ed è stata in grado di perdere nei primi quattro mesi del programma circa 95 kg.

Ciò le ha consentito di ricevere approvazione per essere sottoposta a intervento di chirurgia di bypass gastrico. Teretha ha perso così tanto peso che finalmente poteva alzarsi di nuovo indipendentemente dal letto.

Ha continuato con forza la sua battaglia contro l’obesità anche dopo il termine del programma. Dal suo profilo Facebook risulta evidente che ha mantenuto un atteggiamento positivo e ha proseguito il suo percorso verso la salute e il benessere. É più magra che mai e sembra che si stia veramente godendo la vita insieme a suo marito e ai suoi figli.