L’influencer e conduttrice ha condiviso con i suoi fan un momento speciale, che ha reso questo 2021 un anno davvero unico

Per Giulia Salemi si sta per concludere un anno davvero eccezionale, iniziato nella casa del Grande Fratello Vip. Terminata l’esperienza nel reality l’influencer, e oggi conduttrice, ha potuto raccogliere quello che ha seminato negli ultimi tempi. Tra lavoro e amore le soddisfazioni non sono mancate, anzi, e a oggi non perde occasione per mostrare quotidianamente quanto sia felice di quello che è riuscita a raggiungere. Proprio per questi motivi Salemi ha voluto che le festività fossero particolarmente speciali quest’anno, soprattutto tra le mura della sua nuova casa.

Cambia tutto a casa Salemi: “Era fondamentale concludere l’anno festeggiando”

Giulia Salemi condivide spesso con i suoi 1.7 milioni di followers quello che accade nella sua quotidianità e i cambiamenti che segnano la sua vita privata. Lo ha fatto anche questa volta portando con sé i suoi fan in un momento piuttosto speciale.

Si tratta dell’addobbo dell’albero di Natale, festività per la quale non ha mai sentito un particolare legame. Qualcosa sembra però essere cambiato quest’anno e ha deciso di condividere con il pubblico i suoi sentimenti a riguardo.

“Quest’anno mi è venuta voglia di festeggiare il Natale e soprattutto di arredare casa e godermi l’atmosfera natalizia per tutto il mese“, scrive, prima di fare un sunto di quello che le è successo in questo 2021. “È stato un anno pieno di cambiamenti, è entrato Pier nella mia vita, ho lavorato tantissimo e ho comprato la mia prima casa“, racconta con emozione.

Una serenità che l’ha portata a voler vivere l’atmosfera come mai prima d’ora e lo dimostra il video postato su Instagram nel quale, con indosso un vestito rosso fiammante, addobba l’albero con la partecipazione straordinaria del fidanzato, Pierpaolo Pretelli. Un tenero bacio tra i due suggella il momento felice.

“Sono grata per tutto questo e quindi ho pensato che fosse assolutamente fondamentale concludere l’anno festeggiando al meglio“, scrive Giulia Salemi che proprio con il compagno sta per celebrare il suo primo anniversario.

Un periodo ricco per lei che continua a essere particolarmente impegnata anche sul fronte lavorativo. Continua la conduzione accanto a Gaia Zorzi del “GF Vip Party” ma non solo. È stato annunciato anche il progetto che la vedrà presentare il programma “Artisti del Panettone“. Le due puntate saranno trasmesse l’11 e il 18 dicembre su Sky Uno e successivamente in chiaro su TV8.