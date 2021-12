Annalisa Scarrone ha mandato in visibilio tutti i suoi followers condividendo alcuni scatti allo specchio in cui indossa una canotta da urlo.

Annalisa Scarrone è indubbiamente una delle cantanti più apprezzate del panorama italiano. La nativa di Savona, nella sua straordinaria carriera, si è classificata al secondo posto al talent ‘Amici di Maria De Filippi (raccogliendo comunque il premio della critica) ha partecipato a diverse edizioni del ‘Festival di Sanremo’ e ha inanellato diversi riconoscimenti.

La 36enne è considerata una vera e propria star sui social network: tralasciando i suoi numeri, comunque importanti (1,7 milioni di followers su Instagram), concentriamo la nostra attenzione sui contenuti che regala alla platea. Questa sera, l’artista ha pubblicato alcuni scatti in cui indossa una canotta di colore bianco da urlo.

Annalisa manda in visibilio i fan: canotta bianca da urlo

Annalisa, in questa serata freddissima dell’Immacolata, ha deciso di surriscaldare i social network con alcuni scatti bollenti allo specchio. La nostra amata cantante indossa una canotta esplosiva di colore bianco che manda in visibilio gli utenti. Le sue forme sono decisamente in bella mostra. Il suo fisico, così scoperto, fa impazzire gli ammiratori.

Anche i pantaloni sono super aderenti e piacciono ai seguaci. “Lo specchio più fortunato“, ha scritto un utente tra i commenti: lui e tanti altri fans vorrebbero stare al fianco della cantante. La bellezza del suo viso e la profondità dei suoi occhi incantano con facilità. Stando a quanto si legge nella descrizione del post, la classe 1985 dovrebbe trovarsi a Miami.

La Scarrone, qualche anno fa, aveva un corpo completamente diverso. Nel corso degli anni la cantante ha seguito diete ferree e percorsi alimentari durissimi: con grande forza di volontà e con una mentalità totalmente diversa rispetto a prima, la ligure è diventata così come la conosciamo adesso.