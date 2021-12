Mediaset starebbe pensando a un rimpiazzo per il ruolo da opinionista nel reality de “L’Isola dei Famosi”. Ecco su chi l’azienda vorrebbe puntare per sostituire Tommaso Zorzi

La conferma è ormai arrivata da tempo, L’Isola dei Famosi si farà e la nuova edizione prenderà il via con molte probabilità al termine del Grande Fratello Vip, proprio come accaduto lo scorso anno. Al timone ci sarà ancora una volta Ilary Blasi che dopo il successo della scorsa edizione tornerà a guidare i naufraghi in questa nuova avventura. Chi non ci sarà è Tommaso Zorzi che ha lasciato -almeno per il momento- Mediaset per dedicarsi a progetti più in linea con la sua visione e il suo pubblico.

Il vincitore della quinta edizione del GF Vip ha contribuito al successo del reality rivestendo il ruolo di opinionista accanto alla conduttrice e sostituirlo non sarà un’impresa semplice. Tuttavia Mediaset avrebbe già in mente un nome per rimpiazzarlo.

“L’Isola dei Famosi”, chi potrebbe fare da opinionista al posto di Tommaso Zorzi: Mediaset punta su di lei

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Sebbene manchino ancora alcuni mesi alla partenza de L’Isola dei Famosi, iniziano a diffondersi le prime indiscrezioni sul cast e sui nomi dei possibili opinionisti. In particolare il settimanale Vero ha comunicato che Mediaset starebbe pensando a un rimpiazzo per Tommaso Zorzi e lo starebbe cercando nuovamente all’interno della casa più spiata d’Italia.

L’azienda sembrerebbe interessata a Soleil Stasi, attuale concorrente del Grande Fratello Vip e personaggio influente sul web. Quest’ultima è stata spesso ospite nei salotti di Canale 5 come opinionista ed è chiaramente un’esperta di reality. In passato ha partecipato proprio all’Isola, dimostrando carattere e forza fisica. Conoscendo da vicino le dinamiche del programma potrebbe dare senza dubbio un taglio differente ai suoi giudizi.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “GF Vip”, Urtis crolla nella notte e poi si confessa: “Devo dirti una cosa”

Soleil Stasi è una delle protagoniste della sesta edizione dei GF Vip dove sta mostrando varie sfaccettature della propria personalità. Fa discutere la sua amicizia con Alex Belli, considerata da molti parte di un copione preparato precedentemente dai due. Nonostante questo la concorrente resta comunque una delle più supportate di questa edizione e il suo forte seguito potrebbe rappresentare un ulteriore motivo per volerla come opinionista all’Isola dei Famosi.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Pier Silvio Berlusconi, prima di Silvia Toffanin un altro grande amore nella sua vita: di chi si tratta

Il pubblico dovrà tuttavia attendere la sua uscita dalla casa per una conferma ufficiale o una smentita. Ma una cosa è certa, Mediaset continuerà a porre particolare attenzione sul suo personaggio.