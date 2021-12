Luca Bizzarri, la ex velina che gli ha spezzato il cuore: non si è mai ripreso

Oggi sveliamo qualche dettaglio sulla vita privata di Luca Bizzarri: dopo la rottura da Ludovica Frasca non si è mai ripreso.

Nonostante Luca Bizzarri non appaia più frequentemente in televisione, lui e il collega Paolo restano due volti iconici del mondo dello spettacolo. Sappiamo che i due si sono conosciuti nel 1991 durante i provini per l’ammissione alla scuola di recitazione al Teatro Stabile di Genova, e da lì non si sono più separati. La collaborazione in duo ha permesso ad entrambi di affermarsi nel mondo dello spettacolo comico italiano, e anche se adesso non recitano più così spesso il pubblico li ricorda con affetto.

Luca Bizzarri e Ludovica Frasca, la velina gli ha spezzato il cuore

In queste settimane Luca Bizzarri è protagonista della serie tv “Tutta Colpa di Freud”. La serie, nata per Amazon Prime Video, finalmente è approdata anche su Canale 5 per il pubblico meno tecnologico. Tra una puntata e l’altra Luca non perde occasione di dedicare tempo ai suoi hobby e alla sua famiglia. Mentre tutte si innamorano di lui e delle sue doti da attore, ricordiamo qualche dettaglio sulla vita sentimentale di Luca!

Sappiamo che dal 2014 al 2018 Luca Bizzarri è stato fidanzato con la showgirl Ludovica Frasca, con la quale sarebbe arrivato prossimo al matrimonio. Purtroppo, però, la loro relazione è terminata in maniera molto brusca e le nozze non sono mai state celebrate. La velina di Striscia la Notizia ci ha messo poco a riprendersi, e lo scorso marzo si è sposata con l’imprenditore Frank Faricy.

Lui, invece, non ha più fatto sapere nulla a proposito della sua vita sentimentale. Forse la rottura da Ludovica è stata particolarmente dura, o forse Bizzarri ha semplicemente scelto di tenere la sua vita privata lontana dai gossip quotidiani.