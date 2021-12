“Vite al Limite”. Il programma di Real Time segue i pazienti patologicamente obesi del dottor Nowzaradan. Vi raccontiamo la dolorosa storia di Sean Milliken

Il programma “My 600 lb life” è un format statunitense che in Italia prende il nome di “Vite al limite” e va in onda ininterrottamente dal 2012 sul canale 31, Real Time. La trasmissione documenta la realtà, mostrando un anno di vita di persone patologicamente obese e il loro percorso nel tentativo di ridurre il peso corporeo e migliorare le proprie condizioni di vita.

Tutti i personaggi intervenuti sono sotto la cura del dottor Younan Nowzaradan, specialista in chirurgia bariatrica. Il celebre medico televisivo li sottopone a una dieta rigorosa e offre in seguito la possibilità di subire un intervento di bypass gastrico. Non è facile cambiare il proprio stile di vita dopo che si è stati dipendenti a lungo da abitudini malsane come quella della dipendenza da cibo. Infatti, non tutti i pazienti del dottor Nowzaradan riescono a raggiungere il traguardo prefissato. Vi raccontiamo la storia di Sean Milliken.

“Vite al Limite”. Scopriamo che fine ha fatto Sean Milliken

Sean Milliken è un giovane di 26 anni apparso nell’undicesimo episodio della quarta stagione di “Vite al limite”. Originario di Cameron Park, una cittadina di poco meno di 20 mila anime nello stato della California, il ragazzo era arrivato al peso straordinario di 417 kg. É il paziente più pesante mai apparso nel programma.

A causa della sua mole ingombrante dipendeva completamente dalla madre, la quale si prendeva cura di lui come fosse una badante. Sean ha raccontato che ha iniziato a mangiare spasmodicamente e a ingrassare a causa del suo difficile rapporto con il padre, il quale lo umiliava e intimidiva quotidianamente. Solo quando ingurgitava cibo spazzatura si sentiva meglio e trovava il conforto di cui aveva bisogno. Tuttavia, sapeva che stava sprecando la sua vita e ha deciso che fosse giunta l’ora di cambiare strada.

Lui e sua madre intrapresero un viaggio verso Houston (Texas), città dove si trova la clinica del dottor Nowzaradan. Purtroppo, durante la presenza durante la trasmissione, il peso non è diminuito, anzi! É aumentato ancora di più, fino a raggiungere 455 kg. Dopo molti problemi affrontati per adattarsi al nuovo regime alimentare (esasperati a causa dall’atteggiamento della madre che ignorava totalmente le direttive del dottor Nowzaradan) è stato comunque in grado di perdere abbastanza peso da ricevere approvazione per il bypass gastrico.

Grazie all’intervento chirurgico è arrivato a 249 kg. Dopo il periodo trascorso davanti alle telecamere di “Vite al limite”, Sean ha continuato a fare progressi. La sua situazione è precipitata con la morte di sua madre nel 2017 a causa di insufficienza renale. Come se non bastasse, il giovane ha perso tutti i suoi averi (compresa la casa) a causa dell‘uragano Harvey. Depresso e nel più totale sconforto, Sean ha cancellato tutte le sue tracce dai social media.

É deceduto nel 2019 a soli 29 anni. A darne la notizia è stato il padre, annunciando che la morte è sopraggiunta in ospedale per via di complicazioni dovute a un’infezione.

La sua scomparsa è stata uno shock per tutti; è il sesto paziente dello show che non ce l’ha fatta, deceduto due giorni dopo Kelly Mason, paziente dottor Nowzaradan apparsa, però, nella settima stagione.