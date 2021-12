Mina-Celentano, “Niente è andato perso”: arriva un nuovo duetto inedito per Natale

I due cantanti e amici si sono ancora una volta ritrovati per realizzare un progetto discografico che farà impazzire i fan più affezionati di sempre.

Lei si è ritirata dalle scene nel 1978, lui invece sta progettando un nuovo ritorno in tv ma ancora non è stato fatto trapelare nulla di preciso. Amici uniti da un amore comune, la musica, che li ha più volte uniti e fatti incontrare per realizzare opere d’arte tra le più belle del nostro panorama musicale italiano.

Mina e Celentano, a quasi 25 anni dal loro primo grande successo discografico insieme, lo scorso 26 novembre sono usciti con la raccolta “The Complete Recordings” che raccoglie tutti i brani nati e interpretati per gli album ‘Mina Celentano’ e ‘Le migliori’ (5 volte Platino). Ovviamente non poteva mancare un inedito realizzato a distanza. Sentiamo cosa hanno dichiarato i loro portavoce?

Mina e Celentano di nuovo insieme (anche se a distanza)

La raccolta è stata pubblicata dall’etichetta Clan Celentano Srl e dalla Pdu Music & Production ed è al momento disponibile su tutte le piattaforme digitali e su doppio cd.

Per gli appassionati del duo, in cerca di un regalo originale da fare a Natale, dal 10 dicembre sarà disponibili anche un Box Deluxe contenente il doppio cd e due Picture Disc, oltre a un 45 giri e due versioni in vinile.

Una collaborazione che hanno però svolto rigorosamente a distanza: infatti l’ultimo brano inedito, scritto da Fabrizio Ilacqua, è stato registrato nel soggiorno di ognuno, lei a Lugano, lui poco fuori Milano. Nel video cartonato della canzone Mina a Celentano sono di spalle seduti su due sdraio con le spalle all’osservatore mentre ammirano il mare, quasi a voler fare un bilancio di quanto prodotto finora.

Claudia Mori, e il figlio di Mina, Massimiliano Pani, nel ruolo di portavoce, durante la conferenza stampa avvenuta il 24 novembre, avevano spiegato che “sono due giocherelloni, si vogliono bene fin da ragazzini”.

Poi hanno spiegato anche che “l’idea di fare qualcosa insieme piaceva ad entrambi. (…) Hanno sempre lavorato con uno spirito forte, una grande simbiosi pur nella diversità. Hanno sempre avuto curiosità e spirito di leggerezza, ma anche grande serietà”.