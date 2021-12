Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi, venerdì 10 dicembre, ha comunicato i numeri dell’epidemia da coronavirus in Italia tramite bollettino.

Il Ministero della Salute ha pubblicato l’aggiornamento odierno sull’epidemia da coronavirus diffusasi nel nostro Paese. Stando al bollettino di oggi, i casi di contagio complessivi ammontano a 5.185.270 con un incremento di 20.497 unità in più rispetto a ieri. Sale anche il dato relativo ai soggetti attualmente positivi che risultano essere 263.148 (+8.595), così come quello dei i pazienti in terapia intensiva: 816 in totale e 5 in più di ieri. I guariti dall’inizio dell’emergenza sono 4.787.453, ossia 11.777 in più rispetto a ieri. Purtroppo si aggrava ancora il bilancio dei morti con 118 decessi registrati nelle ultime 24 ore che hanno portato il totale a 134.669.

Stando all’aggiornamento diramato nel pomeriggio di ieri, le persone risultate positive al virus dall’inizio dell’emergenza erano 5.164.780. Continuavano a crescere anche i soggetti attualmente positivi che ammontavano a 254.553, così come i ricoveri nei reparti di terapia intensiva: 811 in totale. Le persone guarite complessivamente erano 4.775.676 mentre il bilancio totale delle vittime in Italia saliva a 134.551.

La Regione Emilia Romagna, si legge nelle note, ha eliminato dal totale dei positivi 2 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da test molecolare. Anche il Friuli Venezia Giulia ha sottratto 5 casi dal totale a seguito di revisione dei casi.

La Provincia Autonoma di Bolzano specifica che 6 dei 543 nuovi positivi derivano da test antigenici confermati da test molecolare e che sono stati eliminati 2 casi positivi al test antigenico ma negativi a test molecolare. La Sicilia segnala che i decessi riportati in data odierna si riferiscono ai giorni scorsi. Infine, la Regione Veneto comunica che tra i nuovi casi segnalati oggi sono compresi 49 casi relativi a giorni precedenti.

Secondo il bollettino di mercoledì, i casi di contagio complessivi erano ad oggi 5.152.264. In crescita anche i soggetti attualmente positivi che risultavano essere 249.214, così come i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva: 791 in totale. I guariti erano 4.768.578 mentre il bilancio totale delle vittime saliva a 134.472.

Il quadro epidemiologico italiano continua a preoccupare le autorità Sanitarie. Il trend delle ultime settimane è sempre il medesimo: una costante salita dei casi di contagio si accompagna all’aumento dei ricoveri. Anche oggi, come di consueto, l’Iss ed il Ministero della Salute attraverso il loro monitoraggio non hanno rilevato segni di miglioramento.

Stando a quanto emerso dai dati, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici sarebbe l’unico valore ad essere leggermente sceso passando dall’1,20 all’1,18. L’incidenza dei casi di contagio continua a salire: sono 176 i casi per 100mila abitanti a fronte dei 155 della scorsa settimana.

Cresce anche la pressione sulle strutture ospedaliere. I pazienti affetti da Covid ricoverati negli ospedali sarebbero aumentati sia nei reparti ordinari che in quelli di terapia intensiva. Rispettivamente giungendo ad un tasso di occupazione pari al 10,6% ed al 8,5%.

Attualmente sarebbe solo la regione Molise a rientrare nel novero del rischio basso. Il rischio è, quindi, che per il Natale potrebbero esserci dei passaggi di colore.

A breve sulla questione “revoca Green Pass” ai positivi dovrebbe esprimersi il Ministero della Salute. Stando a quanto riporta AdnKronos, il certificato potrebbe essere temporaneamente sospeso a chi ha contratto il covid dopo averlo ricevuto.

Il problema, però, potrebbe dover aver bisogno di un intervento dell’Ue. Perché se è noto che un soggetto positivo potrebbe incorrere in una sanzione qualora lasciasse la propria abitazione, ben diverso sarebbe sospendergli il Green Pass a livello comunitario, si da permettere a tutti gli stati il riconoscimento del blocco qualora il contagiato violasse le norme sull’isolamento.

Mattarella, il ringraziamento alla comunità scientifica: le parole del Presidente

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato invitato all’Università Kore di Enna in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico. Nel corso del suo intervento, riporta la redazione dell’Ansa, ha voluto encomiare la comunità scientifica internazionale senza la quale il mondo sarebbe tracollato a causa della pandemia.

Sergio Mattarella ha voluto ribadire come senza gli esperti e la scienza non saremmo stati in grado di fronteggiare il virus. Il quadro sarebbe stato ancor più drammatico di quanto già non lo sia adesso.



A riprova della sacrosanta verità del Presidente, o passi da gigante compiuti in pochissimo tempo che hanno concesso lo sviluppo di vaccini in grado di contrastare manifestazioni gravi o letali della malattia.