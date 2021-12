Serie A, 17^ giornata: i consigli sulla formazione da schierare

Questa sera prenderà il via la 17^ giornata di Serie A: le probabili formazioni e i consigli su chi schierare al Fantacalcio in questo turno.

Manca poco all’inizio della 17^ giornata di campionato. Si parte questa sera con il derby della Lanterna tra Genoa e Sampdoria che darà il via anche al turno di Fantacalcio. Prima del fischio iniziale tutti i fantallenatori dovranno mandare in campo la formazione scegliendo l’undici titolare.

Fantacalcio, 17^ giornata di Serie A: probabili formazioni e consigli partita

Ieri si è chiusa la fase a gironi delle coppe europee con sei squadre italiane ancora in ballo: fuori da tutte le competizioni continentali il Milan, arrivato ultimo nel girone di Champions League.

Stasera torna la Serie A. Il Friday Night metterà di fronte a Marassi Genoa e Sampdoria nel tanto atteso derby della Lanterna. La diciassettesima giornata proseguirà poi nel weekend e si concluderà lunedì con il posticipo tra Roma e Spezia all’Olimpico. Prima del fischio inziale della stracittadina ligure, i fantallenatori dovranno mandare in campo la formazione per il turno. Vi forniamo, dunque, le probabili formazioni di tutte le gare in calendario ed i consigli per il Fantacalcio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Serie A, 17^ giornata: i calciatori da evitare

Genoa-Sampdoria: venerdì 10 dicembre, ore 20:45

Genoa (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Masiello, Criscito; Sabelli, Sturaro, Badelj, Hernani, Cambiaso; Pandev, Bianchi.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Adrien Silva, Ekdal, Thorsby; Gabbiadini, Quagliarella.

Consigliati: Criscito (G), Cambiaso (G), Pandev (G), Candreva (S), Thorsby (S) Quagliarella (S).

Fiorentina-Salernitana: sabato 11 dicembre, ore 15:00

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Gonzalez, Vlahovic, Saponara.

Salernitana (3-5-2): Belec; Veseli, Gyomber, Gagliolo; Kechrida, L. Coulibaly, Di Tacchio, Schiavone, Ranieri; Simy, Ribery.

Consigliati: Biraghi (F), Bonaventura (F), Duncan (F), Vlahovic (F), Saponara (F), Di Tacchio (S), Simy (S).

Venezia-Juventus: sabato 11 dicembre, ore 15:00

Venezia (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Svoboda, Haps; Crnigoj, Vacca, Ampadu; Aramu, Henry, Johnsen

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Bernardeschi; Morata.

Consigliati: Aramu (V), Henry (V), Szczesny (J), Cuadrado (J) Locatelli (J), Bernardeschi (J), Dybala (J).

Udinese-Milan: sabato 11 dicembre, ore 20:45

Udinese (4-4-2): Silvestri; Perez, Becao, Nuytinck, Udogie; Molina, Arslan, Walace, Deulofeu; Success, Beto.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessiè, Tonali; Saelemaekers, Diaz, Krunic; Ibrahimovic.

Consigliati: Deulofeu (U), Beto (U) Theo Hernandez (M), Saelemaekers (M), Ibrahimovic (M).

Torino-Bologna: domenica 12 dicembre, ore 12:30

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Baselli, Ansaldi; Pjaca, Brekalo; Sanabria.

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Bonifazi, Theathe; De Silvestri, Medel, Svanberg, Hickey; Soriano, Sansone; Barrow.

Consigliati: Singo (T), Ansaldi (T), Pjaca (T), Sanabria (T), Theathe (B), Soriano (B), Barrow (B).

Verona-Atalanta: domenica 12 dicembre, ore 15:00

Verona (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Ceccherini, Casale; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Maehle; Ilicic, Pasalic; Zapata.

Consigliati: Faraoni (V), Lazovic (V), Simeone (V), Maehle (A), Pasalic (A), Zapata (A).

Napoli-Empoli: domenica 12 dicembre, ore 18:00

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Demme, Zielinski; Politano, Ounas, Elmas; Mertens.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Parisi; Haas, Ricci, Zurkowski; Bajrami; Pinamonti, Cutrone.

Consigliati: Ospina (N), Zielinski (N), Politano (N), Mertens (N), Zurkowski (E), Pinamonti (E), Cutrone (E).

Sassuolo-Lazio: domenica 12 dicembre, ore 18:00

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Scamacca, Raspadori.

Lazio (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Luis Alberto, Cataldi, Basic; Pedro, Immobile, Zaccagni.

Consigliati: Berardi (S), Scamacca (S), Raspadori (S), Luis Alberto (L) Pedro (L), Immobile (L).

Inter-Cagliari: domenica 12 dicembre, ore 20:45

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sanchez, Lautaro Martinez.

Cagliari (3-5-2): Cragno; Caceres, Ceppitelli, Carboni; Bellanova, Deiola, Marin, Grassi, Lykogiannis; Keita Balde, Joao Pedro.

Consigliati: Handanovic (I), Skriniar (I), Calhanoglu (I), Lautaro Martinez (I), Keita Balde (C), Joao Pedro (C).

Roma-Spezia: lunedì 13 dicembre, ore 20:45

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Shomurodov, Abraham.

Spezia (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Kovalenko, Sala, Maggiore; Verde, Nzola, Gyasi.

Consigliati: Rui Patricio (R), Karsdorp (R), Mkhitaryan (R), Abraham (R), Maggiore (S), Verde (S) Nzola (S).

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Serie A 2021/2022: calendario, risultati e classifica aggiornati

La formazione ideale per la 17^ giornata

Formazione ideale (3-4-3): Ospina (Napoli); Cuadrado (Juventus), Karsdorp (Roma), Skriniar (Inter); Zielinski (Napoli), Calhanoglu (Inter), Bonaventura (Fiorentina), Mkhitaryan (Roma); Mertens (Napoli), Vlahovic (Fiorentina), Abraham (Roma).

Chiuso il turno, l’appuntamento con il campionato è per il prossimo weekend. La diciottesima giornata prenderà il via venerdì 17 dicembre con l’anticipo tra Lazio e Genoa.