Muffin salati: la ricetta perfetta per creare il clima natalizio

Ci sono molte ricetta che danno subito un senso di Natale e feste, una di queste è quella dei muffin, soffici e gustosi

I muffin sono soffici dolcetti saporiti che donano un clima positivo e mettono di buonumore. Possono essere farciti con creme, frutta oppure possono essere anche in versione salata e funzionare come aperitivo. Esistono in molte varianti, come ai piselli e salsiccia, alle verdure, zucchine e prosciutto e anche zucca e cuore di gorgonzola. Sono perfetti per una festa, potete prepararli in versione mini utilizzando uno stampo piccolo.

Ricetta per i Muffin di zucca con cuore di gorgonzola

Scopriamo allora una ricetta di muffin salati, quelli di zucca con il cuore di gorgonzola che sono saporiti e molto originali. La ricetta è facile e non occorre nemmeno tanto tempo per prepararla. Si tratta poi di un piatto vegetariano dal momento che non c’è ne carne ne pesce.

Gli ingredienti che servono sono i seguenti:

Ingredienti per 8 persone

180 g Farina 0

180 g Zucca già pulita

1 Uovo

1 Tuorlo

40 g Parmigiano grattugiato

60 ml Latte

60 ml Olio di semi di arachidi

70 g Gorgonzola dolce

1/3 Gambo di porro

1 Cucchiaino di sale

Pepe

Olio extravergine di oliva

Semi di girasole

Preparazione 30 minuti

Prendere una padella e mettere un filo d’olio extravergine di oliva, aggiungere la zucca tagliata a pezzetti e il porro a rondelle. Far cuocere a fuoco basso per 15-20 minuti.

Una volta che la zucca sarà cotta, frullare con l’aiuto di un minipiner e lasciar raffreddare prima di unire anche l’uovo, tuorlo, latte, olio di semi di arachidi e amalgamare bene.

In una ciotola poi unire tutti gli ingredienti secchi, quindi la farina, il parmigiano grattugiato, sale, pepe, lievito e anche bicarbonato e mescolare.

Unire poi i due composti e mescolare fino ad ottenere una consistenza omogenea. Prendere poi uno stampo da muffin con i pirottino di carta e riempiteli con qualche cucchiaio di impasto. Inserire al centro di ogni muffin un pezzo di gorgonzola e ricoprire con un altro cucchiaio di impasto.

L’impasto di ogni pirottino deve arrivare ad 1 cm dal bordo, per farli cuocere bene. Cospargere poi i muffin con dei semi di girasole. Infine mettere in forno preriscaldato a 180° per 20 minuti, verificando la cottura con la prova dello stecchino. Ed ecco pronti i muffin squisiti.