Raffaella Carrà: tutti gli amori dell’artista scomparsa. Uno solo è rimasto indistruttibile

Raffaella Carrà. Il pubblico mondiale piange ancora l’artista scomparsa nel luglio scorso. Una persona, più di altre, ha rappresentato l’affetto più caro della sua esistenza

Sono passati poco più di cinque mesi da quel nefasto 5 luglio in cui ci ha lasciato Raffaella Carrà. L’artista aveva 78 anni ed è deceduta a causa di un terribile male, un cancro ai polmoni, malattia che per sua stessa volontà non era stata resa nota al pubblico.

Raffaella Carrà è stata una showgirl a tutto tondo; il talento di cui era dotata la faceva eccellere in diverse discipline. Ballerina, attrice, presentatrice, cantante ma anche autrice televisiva. Era entrata nelle case di milioni di persone grazie alle molteplici apparizioni sul piccolo schermo in decenni di carriera. La sua eleganza e grazia l’hanno resa un personaggio così diffusamente ben accetto al punto che la sua morte è stata percepita con il dolore che si riserva per la perdita di un membro di famiglia.

Raffaella Carrà, il suo più grande amore che è durato fino alla fine

Raffaella Carrà ha avuto diverse relazioni nell’arco della sua vita che sono finite sotto le luci dei riflettori a causa della fama del personaggio in questione.

È stata legata sentimentalmente all’autore e regista televisivo Gianni Boncompagni. Sì annovera anche una storia con Gino Stacchini, allenatore ed ex calciatore che arricchiva le file della Juventus, squadra per la quale Raffaella Carrà ha sempre tifato. I due hanno fatto coppia fissa per 8 anni.

La famosa showgirl è stata legata anche al celebre cantante Little Tony (scomparso nel 2013) e si dice che fosse stata corteggiata anche dall’indimenticabile Frank Sinatra, iconica star hollywoodiana con la quale girò il film “Il colonnello Von Ryan”.

Tuttavia, un unico grande amore è rimasto indelebile nella vita di Raffaella Carrà. Parliamo del coreografo Sergio Japino. Fu proprio lui ad avere l’infausto compito di annunciare al mondo intero la scomparsa dell’artista. Per lei ha riservato parole dolcissime: “Sempre unica e inimitabile anche nell’ora più triste. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre”.

I due sono stati legati sentimentalmente per quasi 17 anni; si sono conosciuti nel 1981 sul set del programma “Millemilioni”. La loro relazione durò fino alla fine degli anni ’90. Japino disse: “Ci siamo guardati negli occhi ed è scattata la scintilla”.

Nonostante il rapporto amoroso fosse finito, i loro sentimenti si trasformarono in qualcosa di diverso, forse non facilmente definibile, ma sicuramente speciale, unico e personale. “Una normale storia d’amore è molto piccola rispetto a quella che viviamo noi” – disse Japino tempo fa in un’intervista.

Il coreografo è rimasto accanto a Raffaella Carrà fino all’ultimo istante, rappresentando indubbiamente una delle persone più importanti della sua intera esistenza.