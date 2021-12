Roberta Morise questa sera ha incendiato i social network condividendo uno scatto in cui resta in reggiseno: bombe assurde.

Roberta Morise è una donna estremamente bella ed affascinante. La nativa di Cariati prese parte al concorso di ‘Miss Italia’ nel 2004, posizionandosi al quinto posto. Dopo questa esperienza, la classe 1986 entrò nelle grazie di Carlo Conti che la volle nel programma del 31 dicembre ‘L’anno che verrà’.

La Morise entrò anche nel cast de ‘L’eredità’, diventando valletta, e intraprese una relazione proprio con Carlo Conti. Dal 2018 al 2020 ha affiancato Giancarlo Magalli nel programma targato Rai ‘I fatti vostri’. Roberta, con la sua sensualità e la sua avvenenza, riesce ogni volta a bloccare il mondo dei social network. Questa sera, la 35enne ha superato i limiti mostrano le sue bombe illegali con uno scatto da mozzafiato.

Roberta Morise apre la giacca e mostra le bombe: il reggiseno non le contiene

Roberta, poco fa, ha condiviso una fotografia che sta spopolando sul web. La Morise apre completamente la giacca e resta in reggiseno: il problema principale è che l’intimo non riesce a contenere le sue bombe. La calabrese piazza il suo devastante décolleté in primissimo piano: sconsigliata la visione per i deboli di cuore.

La Morise chiude le sue palpebre e apre lentamente le sue labbra, regalando una posa estremamente sexy. Difficile restare immobili davanti a quest’immagine: i seguaci stanno cliccando con enfasi sul cuoricino e stanno commentando con grande velocità. “Una gnocca stellare”, ha scritto esagerando un utente.

