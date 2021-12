“Io non resisto a te” Rossella Fiamingo, il connubio cibo ed eros non è mai stato così pericoloso: FOTO dai gusti afrodisiaci 

Rossella Fiamingo, la talentuosa schermitrice svela il suo peccato ricorrente. I fans sono pazzi di lei.

La talentuosa e bravissima schermitrice Rossella Fiamingo riesce sempre a sollevare forti curiosità; i suoi sostenitori infatti non si perdono i post che la stessa condivide sui social. Molti dedicati alla scherma, quindi gare e allenamenti ma numerosi sono anche quelli che meglio raccontano la sua vita di tutti i giorni.

Come la foto sopra postata che esplica in maniera simpatica il suo Halloween. O ancora un post di pochi giorni fa: una domenica catanese commenta la stessa mentre si trovava a passeggio tra i negozi del Corso Italia nella città etnea. L’ ultima foto invece ha dato molto da parlare ai fans, anche da fantasticare: irresistibile urla il web.

Rossella Fiamingo col sorriso malizioso svela il suo peccato principale

“Alzi la mano chi non resiste alla cioccolata 🙋‍♀️” il tema dell’ultima foto postata dall’atleta è il cibo, i peccati di gola. Bellissima mentre morde un muffin al cioccolato, un piacere per il palato ma senza cedere ai grassi. La Fiamingo infatti è testimonial di Foodspring, una linea di prodotti per chi vuole mantenersi in forma senza rinunciare ai piaceri della vita.

La foto dà adito a confessioni più profonde dei fans, qualcuno ammette che in realtà è a lei che non riesce a resistere, palesando un profondo interesse verso Rossella. In effetti la bella catanese è molto intrigante in questo scatto, quel sorriso malizioso che fa impazzire.

“Muzzico o non muzzico….!?!?!?!?😬” (mordo o non mordo) scrive un suo fan conterraneo. Insomma, anche stavolta per Rossella numerose le manifestazioni d’affetto. Sarà quello sguardo dolce, il suo essere semplice, spesso senza trucco che la rende tra le atlete più amate.

“Sei bellissima e bravissima!! Orgoglio di noi catanesi ❤️💙🐘 kiss!! 😍❤️🌹😘🔝” un trionfo di commenti per la talentuosa atleta che è riuscita con dedizione e sacrifici, a farsi strada nella scherma divenendo oggi uno dei punti di riferimento nazionali.