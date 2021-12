Il nuovo cancelliere incontra Macron: “scriviamo il prossimo capitolo insieme”

A soli tre giorni dal giuramento, il nuovo cancelliere tedesco Olaf Scholz ha scelto la Francia come prima tappa estera.

A tre giorni dal giuramento, Olaf Scholz sceglie la Francia come ingresso sullo scenario europeo. Prima Parigi, poi Bruxelles: la prima tappa estera del nuovo cancelliere ha già fatto sbuffare molti europei. Nonostante la tensione generale; indifferenti, i due leader si sono incontrati per discutere le questioni più urgenti dell’Europa.

La questione dell’Ucraina e il formato Normandia

Prima di venerdì 10 dicembre, gli scambi tra i due politici sono avvenuti solo tramite social networks. A iniziare era stato proprio il Presidente della Repubblica francese. Nella cornice di un’Europa più forte, il capo dell’Esagono si è congratulato con il neonato cancelliere per la vittoria alle elezioni. L’invito di “scrivere il futuro capitolo insieme” è stato lanciato dal tweet di Emmanuel Macron. La nuova alleanza franco-tedesca mira a un’UE rafforzata, come d’altronde sperano Ursula von Der Leyen e Charles Michel. Se la Presidente della Commissione europea si è rivelata “Impaziente di vederlo [Olaf Scholz] a Bruxelles per una prossima collaborazione fiduciosa verso un’Europa più forte“; il progetto è ben più esteso: anche il Presidente del Consiglio europeo ricorda l’obiettivo di cooperare “insieme per Europa forte e sovrana.”

L’incontro dei due leader di questo venerdì, 11 dicembre, sancisce di fatto la fine dell’era Merkel. Dopo 16 anni la Germania è pronta a voltare pagina. La nuova coalizione del “semaforo” è già accesa e corre annunciando il primo governo Gender Equal. Secondo quanto riportano i media francesi, la nuova visita è stata una grande occasione per discutere i punti più caldi dell’Europa: tra questi spicca la crisi lungo il confine dell’Ucraina. Stando a quanto riporta un comunicato stampa dell’Eliseo, Olaf Scholz ha sollecitato nuovi colloqui con la Federazione Russa per discutere sulle tensioni al confine ucraino a seguito del rafforzamento militare russo.

“Abbiamo delle buone basi che devono essere rilanciate – per esempio i colloqui nel formato Normandia.”, ha aggiunto Olaf Scholz con riferimento alle discussioni tra Germania, Francia, Russia e Ucraina.

