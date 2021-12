Calciomercato Juventus: Allegri ha scelto l’attaccante per gennaio

Calciomercato Juventus, bianconeri a caccia di rinforzi per la sessione invernale: il nome scelto dal tecnico Massimiliano Allegri

Si sta per concludere un 2021 non fortunatissimo per la Juventus, fatto di molti alti e bassi. Dopo nove stagioni di fila, i bianconeri hanno ceduto lo scettro del primato in Italia all’Inter, rischiando addirittura di finire fuori dalla zona Champions. Un trend che si sta confermando nel campionato attuale, in cui la distanza dal quarto posto al momento è di otto punti.

Il ritorno di Allegri, dopo l’annata di Pirlo che comunque ha portato in dote una coppa Italia e una Supercoppa italiana, non ha sortito fin qui gli effetti sperati. Il tecnico livornese è comunque arrivato agli ottavi di finale di Champions League da primo nel proprio girone, in campionato la squadra stenta ma ha ancora possibilità di recuperare sui primi quattro posti. A patto di invertire al più presto la rotta.

L’allenatore livornese chiede investimenti sul mercato alla società, si andrà a caccia sicuramente di un centrocampista ma anche di un attaccante a gennaio. Da questo punto di vista, dalla Spagna spunta un nome nuovo.

Calciomercato Juventus, il rinforzo offensivo per i bianconeri arriva dalla Spagna

Si tratta di Angel Correa, talentuoso giocatore dell’Atletico Madrid. L’argentino, 26 anni, ha una grande duttilità e può ricoprire vari ruoli nel reparto offensivo (esterno, trequartista, seconda punta), tra i ‘Colchoneros’ però non riesce spesso a ritagliarsi spazio vista la concorrenza.

In 22 presenze non sempre da titolare, ha comunque messo a segno 5 gol e 4 assist. Un rendimento di tutto rispetto che potrebbe renderlo una ipotesi a costi non troppo elevati. Il sogno sarebbe Vlahovic, ma le richieste della Fiorentina al momento sono fuori portata per le casse bianconere.

Il giocatore, con un esborso di poco più di 30 milioni, potrebbe anche sbarcare a Torino. In bianconero, troverebbe certamente più spazio e questo dovrebbe invogliarlo ad accettare. Bisognerà però convincere l’Atletico Madrid a lasciarlo partire.

