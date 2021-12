Serie A, Top e flop della 17^ giornata di campionato

La 17^ giornata del campionato di Serie A si è chiusa con il posticipo: i giocatori top e flop al Fantacalcio in questo turno.

Anche la diciassettesima giornata del campionato di Serie A è andata in archivio: a chiuderla il posticipo del lunedì tra Roma e Spezia, andato in scena all’Olimpico. Chiuso, dunque, anche il turno di Fantacalcio che ha visto alcuni giocatori brillare, mentre altri deludere cosi come accade per ogni giornata di Serie A.

Fantacalcio, top e flop 17^ giornata Serie A: ancora Vlahovic show, bocciatI Ayhan e Vanheusden

La vittoria per 2-0 della Roma sullo Spezia ha concluso il diciassettesimo turno di campionato e contemporaneamente quello di Fantacalcio.

Una giornata che ha visto un altro passo falso del Napoli, caduto in casa contro l’Empoli, e della Juventus, che ha pareggiato 1-1 in casa del Venezia. Pareggio in trasferta anche per il Milan: i rossoneri tornano a casa con un solo punto da Udine e cedono il primo posto all’Inter, che ha rifilato un sonoro 4-0 al Cagliari. Non si ferma l’Atalanta che, grazie al 2-1 sul Verona, rimane al terzo posto davanti a Napoli e Fiorentina.

Di seguito i giocatori migliori e peggiori della giornata al Fantacalcio.

TOP

Dusan Vlahovic (Fiorentina): il centravanti serbo è ormai un habitué di questa classifica. Contro la Salernitana, Vlahovic è stato assoluto protagonista firmando due delle tre reti viola: prima un sinistro imprendibile da fuori area, poi una zampata da distanza ravvicinata che non hanno lasciato scampo al portiere avversario. Voto da urlo in pagella e bonus che fanno esultare i fantallenatori.

Hakan Calhanoglu (Inter): il trequartista dell’Inter sta diventando sempre più una certezza per i fantallenatori che lo hanno acquistato. Nel sonoro 4-0 rifilato al Cagliari, il centrocampista turco ha prima regalato l’assist a Lautaro Martinez che ha realizzato l’1-0, poi si è messo in proprio battendo Cragno con un destro meraviglioso dal limite dell’area, gol del momentaneo 3-0.

Manolo Gabbiadini (Sampdoria): nel derby ligure contro il Genoa, l’attaccante blucerchiato è stato il migliore in campo. Una prestazione autorevole coronata da un gol, quello del momentaneo 1-0 che ha contribuito alla vittoria finale. Suo anche il tiro, deviato da Vanheusden che ha infilzato per la terza volta il portiere del Grifone.

Patrick Cutrone (Empoli): tra i top di giornata anche l’attaccante del club toscano, match winner della sfida in trasferta contro il Napoli. Cutrone ha, difatti, siglato la rete decisiva dello 0-1 che ha regalato il successo e i tre punti all’Empoli: un colpo di testa su calcio d’angolo dalla sinistra su cui Ospina non ha potuto nulla.

Beto (Udinese): ottima prova dell’attaccante bianconero contro il Milan. Beto aveva sbloccato la gara al sedicesimo portando avanti la sua squadra che, però, si è fatta riacciuffare nei minuti di recupero dal Milan, in gol con Ibrahimovic.

FLOP

Zinho Vanheusden (Genoa): un derby assolutamente da dimenticare per il giovane difensore del Genoa contro la Sampdoria. Ad una prestazione insufficiente si è aggiunto anche l’autogol, sul punteggio di 2-0 che ha fatto crollare il voto in pagella: una deviazione su un tiro di Gabbiadini che non ha lasciato scampo a Sirigu.

Adama Soumaoro (Bologna): autogol e insufficienza anche per il difensore rossoblù. Il giocatore classe 1992, con il Torino avanti 1-0, ha toccato una conclusione di Pobega che si è infilata nella sua porta. Malus determinante al Fantacalcio che ha fatto scendere significativamente il suo voto.

Kaan Ayhan (Sassuolo): tra i peggiori di giornata anche per il centrale difensivo neroverde. Entrato al 73’ per sostituire Ferrari nel match contro la Lazio, Ayhan dopo un quarto d’ora ha steso, al limite dell’area, Muriqi involato verso la porta: l’arbitro senza esitare ha rispedito negli spogliatoi il giocatore che salterà la prossima gara di campionato.

Felix Afena-Gyan (Roma): dura pochissimi minuti anche la gara del giovanissimo attaccante della Roma contro lo Spezia. Il giocatore classe 2003 è subentrato a Myoral al 63’ e al 70’ viene ammonito dall’arbitro. A pochi minuti dal termine, tocca il pallone con un braccio e realizza il 3-0: il direttore di gara annulla la rete e mostra il secondo giallo al centravanti che è costretto a lasciare il campo.

Alessandro Deiola (Cagliari): prova impalpabile per l’esterno della squadra di Mazzarri, uscita sconfitta per 4-0 da San Siro. Sul voto in pagella del giocatore, mai incisivo sulla corsia laterale, pesa anche un cartellino giallo rimediato durante la gara.

Il campionato ed il Fantacalcio torneranno già venerdì con il Friday Night della 18^ giornata tra Lazio e Genoa, in programma allo stadio Olimpico alle 20:45.

