Elisabetta Canalis condivide con i fan il seducente verdetto dopo averlo provato per un intero mese. La sua bellezza esplosiva blocca il social: stratosferica

Si dice che la bellezza sfiorisca con il passare degli anni, ma ci sono esempi che riescono a confutare questa tesi senza lasciare alcun dubbio, ed uno dei più lampanti ce l’abbiamo noi. Elisabetta Canalis all’età di 43 anni lascia i fan senza parole, dopo oltre vent’anni trascorsi dal suo esordio sul palco di “Striscia la Notizia“.

L’ex velina rappresentava un simbolo per le generazioni che hanno vissuto i primi 2000, tanto che la sua carriera prosegue ben oltre gli studi del Tg satirico. Attrice, showgirl e conduttrice, riveste ruoli di rilievo in collaborazione con i più grandi nomi del mondo dello spettacolo, affermandosi trai personaggi più famosi.

La sua fama raggiunge persino gli Stati Uniti, dove risiede insieme al marito Brian Perri e alla figlia Skyler. Influencer da 3 milioni di followers su Instagram, Elisabetta Canalis condivide molti aspetti della sua vita con gli utenti, dalla sfera professionale a quella privata. L’ultimo post su Instagram riguarda la sua diretta esperienza con un piccolo alleato di bellezza che svela sul social: il verdetto è super sexy.

Elisabetta Canalis rivela un segreto di bellezza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

Solo pochi giorni fa mandava in tilt il web posando in lingerie accanto all’albero di Natale, con tanto di camino acceso sullo sfondo, e la sua bellezza continua ad essere protagonista su Instagram. Questa volta per dare il suo verdetto dopo aver sperimentato per la durata di un intero mese un prodotto della linea dentale “Vvardis”, che promette un effetto sbiancante.

Jeans a vita bassa e dolcevita nero in versione crop: questo l’outfit con il quale condivide la rivelazione, che sfodera il suo addome scolpito per un effetto esplosivo. Il suo sorriso splende come non mai verso l’obiettivo, ed i fan si lasciano irradiare dalla sua straordinaria avvenenza.

“Sei sempre più bella” è il commento che riassume il pensiero comune dei followers, i quali esprimono la loro ammirazione di seguito al post, sottolineando l’assenza di rivalità in quanto a sensualità per l’ex velina.

