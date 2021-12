“Insigne dice addio alla Serie A: “L’allenatore lo ha voluto a tutti i costi”

Lorenzo Insigne appare ogni giorno sempre più lontano da Napoli. Ecco l’allenatore che lo porterà via dai tifosi partenopei.

Il Napoli di Luciano Spalletti e gli effetti di una manovra spumeggiante come non si vedeva da tempo non sembra essere di buon ‘appetito’ a Lorenzo Insigne.

Il capitano del ‘Ciuccio’, nativo di Fuorigrotta sembra il più delle volte avulso dalla fluidissima manovra azzurra che ha prodotto risultati strabilianti, impronosticabili all’inizio di questa stagione.

Sono tanti i giocatori rinati sotto gli insegnamenti e il ‘credo’ calcistico del mister toscano che ha rivoluzionato il modo di giocare dei suoi, dando più brio e concretezza al gioco, fatto di continui tocchi di prima e volto a non dare punti di riferimento all’avversario.

Tuttavia era impensabile da quì alla fine della stagione mantenere un ritmo forsennato. Ecco dunque palesarsi il primo grande scivolone del campionato, in casa contro il sorprendente Empoli di Andreazzoli (0-1)

Lorenzo Insigne lontano da Napoli: ecco dove lo vedremo giocare

Domenica i tifosi azzurri si aspettavano il miglior Insigne con i suoi ubriacanti dribbling e il pezzo pesante del suo repertorio: il ‘tiro a giro’. Nulla di tutto ciò si è verificato, così i crismi della stanchezza post Leicester in Europa League si sono palesati dal primo all’ultimo minuto.

Molti tifosi associano le impalpabili prestazioni del ‘Magnifico’ in campo alla mancata sottoscrizione del contratto di rinnovo che Aurelio De Laurentiis ha presentato al suo procuratore.

L’immobilismo e i silenzi di Lorenzo fanno capire che le condizioni economiche messe sul piatto non soddisfano appieno le esigenze del calciatore, che starebbe prendendo in esame altre soluzioni fuori dalla città partenopea.

Secondo fonti estere e il giornalista esperto di calciomercato, Fabio Santini, Antonio Conte starebbe preparando la corte per portare il ‘Magnifico’ al Tottenham.

“Antonio è letteralmente pazzo di Insigne, sta facendo di tutto pur di averlo già a Gennaio…”. Le parole dell’ex ct della Nazionale azzurra fanno preoccupare e non poco i tifosi partenopei, che sembrano destinati a veder partire il suo giocatore più rappresentativo.

Aurelio De Laurentiis di fronte ad un’offerta importante non si opporrà fa sapere Santini. Insomma, l’epilogo della ‘telenovela’ Insigne sembra destinato a riservare un dispiacere enorme agli appassionati del ‘Ciuccio’.

