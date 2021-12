“L’Eredità”, dopo tanti anni lascia la trasmissione: la decisione definitiva

Una delle colonne di L’Eredità ha deciso di abbandonare il programma: ha spiegato tutto su Instagram, e i fans sono increduli.

Ginevra Pasini ha deciso di abbandonare la crew de L’Eredità. La professoressa ha annunciato che lascerà presto il programma condotto da Flavio Insinna e in onda ogni sera su Rai 1, spiegando i motivi che l’hanno portata a fare tale scelta su Instagram. La showgirl, racconta lei stessa, sarà presto impegnata in tournée con l’opera di Andrea Camilleri “La Concessione del Telefono”!

Ginevra Pasini abbandona L’Eredità, Flavio Insinna con il cuore infranto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ginevra Pisani (@ginevra_pisani)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >> “L’Eredità”, svolta storica, cambia tutto. Una novità assoluta necessaria, pubblico su di giri

Ginevra Pasini non sarà più una delle professoresse protagoniste degli episodi serali de L’Eredità, ma la Rai non esclude che la showgirl possa tornare in televisione al suo ritorno dalla tournée. Nel frattempo la sostituirà Andrea Cerelli, quello che Insinna ha definito “il primo Professore dell’Eredità”.

Ginevra Pisani ha pubblicato un messaggio davvero commovente su Instagram, spiegando ai suoi fans i motivi che l’hanno portata a decidere di abbandonare il programma. “L’Eredità, è stata la mia casa” ha detto. “Non smetterò mai di ringraziare chi mi ha dato l’opportunità di entrare in questa casa, di avermi fatta sentire accolta dal primo giorno. Ho imparato così tante cose, ho conosciuto delle persone meravigliose che mi hanno saputo tutelare come una figlia, amare, insegnare”. Per lei, però, è arrivato il momento di dire addio a tutti quanti. “Da gennaio sarò in tournée per la rappresentazione teatrale de ‘La concessione del telefono’, capolavoro del maestro Camilleri. Il cuore batte forte e l’emozione è inspiegabile. Sono commossa da tutti i vostri messaggi, sono tanti e stupendi perché in questi anni abbiamo costruito un legame speciale”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >> “Ti posso rubare?”. Giulia Stabile fa l’albero in collant: record di likes VIDEO

Ginevra ha deciso di dedicare un messaggio speciale a Flavio Insinna, che per tanto tempo è stato il suo maestro e la sua guida. “Grazie per i tuoi consigli, gli insegnamenti… sei un maestro! Sappiate però che questo non è un addio… è un arrivederci” ha scritto la showgirl.

IL VIDEO DEL CALENDARIO DELL’AVVENTO DI YESLIFE!