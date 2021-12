María Pedraza, la bellezza latina che fa girare la testa al mondo intero. La sua classe non ha eguali, il suo corpo è un tempo da venerare.

Classe 1996 nata a Madrid, Maria Pedraza è una famosissima attrice nota non solo per la sua prestante fisicità, gli occhi chiari e i capelli scuri, ma anche per il fatto che davanti la telecamera sa il fatto suo nonostante la giovane età.

L’abbiamo vista ed apprezzata in diverse serie su Netflix come ad esempio, “La Casa di Carta” ed “Elite” al fianco di Jaime Lorente Lopez con il quale è scoppiato l’amore tra un ciak e l’altro.

La carriera di Maria è iniziata per caso, non ha mai sostenuto alcun provino per entrare a fare parte del mondo cinematografico, il destino ha voluto che fosse notata sui social dal regista Esteban Crespo rimasto piacevolmente colpito dalla sua bellezza. Dopo un breve scambio di messaggi ha esordito come protagonista nel film “Amar”.

Il successo mondiale arriva nel 2017 quando veste i panni di Alison Parker nella serie spagnola “La Casa di Carta”. Non sappiamo molto sulla sua vita privata dal momento che tiene molto alla sua privacy, la vediamo però molto attiva sui social dove vanta un seguito di 12milioni di follower.

In un abito lungo, Maria lascia tutti senza parole!

Una vera visione, Maria ha regalato ai suoi milioni di fan un attimo di piacere. Lo scatto la ritrae di sbieco, lo scollo profondissimo fino al lato b del suntuoso abito rosa con striature fuxia, le curve fasciate dal morbido tessuto, i capelli lunghi che le cadono delicatamente sulle spalle. L’attrice è davvero bellissima.

Non c’è giorno senza un suo post, un suo scatto o un suo video. Maria è diventata una vera star anche sui social e gli scatti che pubblica fanno girare la testa.

I commenti non si contano, tra le innumerevoli fila di emoticon qualcuno risalta all’attenzione mediatica, “Visione celestiale” scrive un fan, “Tu sai farci morire con il sorriso” scrive qualche altro follower innamorato.

I follower aspettano con impazienza la prossima mossa per godere di una vista decisamente suggestiva.

