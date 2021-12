Botta e risposta tra la giovane coppia che continua a celebrare traguardi lavorativi e allo stesso tempo far sognare milioni di fan con il loro amore

Si sta per concludere per loro un 2021 davvero memorabile che ha portato un notevole stravolgimento nelle loro vite. Dopo il percorso nella scuola di Amici che si è concluso con la vittoria della ballerina e il secondo posto del cantante, Giulia Stabile e Sangiovanni hanno continuato a far sognare i loro milioni di fan. In primis con il loro talento, raggiungendo traguardi davvero notevole per la loro giovanissima età, poi con il loro amore. I due si sono conosciuti e innamorati all’interno del talent e la loro relazione procede ancora oggi a gonfie vele.

La richiesta di Giulia Stabile, Sangiovanni risponde: “È già riservata”

Tra i numerosi impegni lavorativi che tengono occupati i due giovani, Giulia Stabile e Sangiovanni trovano sempre il modo di ritagliarsi del tempo da trascorrere insieme. Quando invece si trovano distanti non si lasciano scappare l’occasione per scriversi anche pubblicamente attraverso i loro profili social.

I due oltre a supportarsi e a congratularsi l’uno con l’altra per gli obbiettivi raggiunti, scherzano molto sotto le foto condivise. È accaduto anche questa volta dopo che Sangiovanni ha pubblicato una foto tratta da un servizio per Diesel, che lo vede seduto su un’altalena. Non è mancato il commento della ballerina che ha voluto, ironicamente, chiedere: “C’è un’altra altalena accanto a te per me?“.

Non si è fatta attendere la risposta di Sangiovanni che ha dichiarato: “Già riservata“. Sebbene lo scambio tra i due avesse un tono scherzoso ancora una volta la coppia ha confermato di non avere occhi se non per la propria metà, e di aver voglia di condividere insieme ogni momento.

Per loro il 2021 si conclude nel migliore dei modi: Giulia Stabile sta continuando la sua esperienza come ballerina professionista di Amici mentre Sangiovanni ha da poco festeggiato l’annuncio della sua partecipazione al Festival di Sanremo. Inoltre, è suo il titolo di “canzone più ascoltata” negli ultimi dodici mesi su Spotify: la sua “Malibù” è stato il brano che ha ottenuto più stream in questo 2021.

Un periodo d’oro per i due che continuano a essere seguiti e sostenuti da milioni di fan, sempre pronti a emozionarsi dinnanzi ai gesti plateali dei due che confermano, ancora una volta, quanto siano uniti.

