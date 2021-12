Autotrasportatore trovato morto in strada: indagano i carabinieri

Un autotrasportatore di 66 anni è stato trovato morto in strada questa mattina a Silea, in provincia di Treviso. Sul caso indagano i carabinieri.

Dramma stamane all’alba a Silea, in provincia di Treviso. Un uomo di 66 anni è stato ritrovato privo di vita in strada accanto alla sua bici. A notare il corpo è stato un automobilista che ha chiamato subito i soccorsi. All’arrivo dell’equipe medica, però, per il 66enne non c’è stato nulla da fare. Da quanto emerso, pare che l’uomo si stesse recando in bici a lavoro presso un’azienda di trasporti. Su quanto accaduto sono scattate le indagini dei carabinieri che stanno cercando di chiarire le cause della morte.

Un uomo è stato trovato morto in strada accanto alla sua bicicletta. Questo quanto accaduto alle prime luci dell’alba di stamane, martedì 14 dicembre, a Silea, comune di circa 10mila abitanti in provincia di Treviso.

Si tratta di un autotrasportatore 66enne di Carbonera che lavorava presso la ditta di trasporti Vendrame. Secondo quanto riporta la redazione locale di Treviso Today, a lanciare l’allarme sarebbe stato un automobilista in transito che avrebbe notato il corpo riverso sulla carreggiata in via Creta.

Dopo la segnalazione, sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del Suem 118. I medici hanno provato a rianimare il 66enne, ma ogni sforzo è stato vano e alla fine hanno dichiarato il decesso.

Oltre ai sanitari, sono arrivati anche i carabinieri del capoluogo di provincia veneto che hanno avviato tutti gli accertamenti. Da chiarire le cause della morte dell’autotrasportatore. Al momento i militari dell’Arma non escludono, scrive Treviso Today, alcuna ipotesi. Sia quella secondo la quale l’uomo possa essere stato colto da un malore mentre si recava in bici a lavoro, sia quella di un investimento.

Maggiori dettagli potrebbero emergere dall’ispezione esterna sulla salma, disposta, come riferisce Treviso Today, dal magistrato di turno e che dovrebbe essere effettuata nelle prossime ore.

