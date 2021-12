Stefano De Martino, il segreto del suo successo. Dichiarazioni al vetriolo contro l’ex di Belen Rodriguez

Stefano De Martino. Sotto attacco il famoso ex ballerino di “Amici” e personaggio televisivo. Un collega non risparmia stoccate pesanti contro di lui

Valerio Pino, conosciuto dal pubblico italiano per essere uno dei ballerini professionisti che in passato arricchiva le fila del programma “Amici” di Maria De Filippi, è stato ospite del programma spagnolo “Salvame” e ha sparato a zero contro il sistema dello star system nostrano.

In particolare, si è scagliato contro l’ex collega Stefano De Martino, pronunciando un’invettiva molto pesante nei suoi riguardi. Le sue parole hanno alzato un polverone che potrebbe avere conseguenze inaspettate.

Stefano De Martino. Valerio Pino non si risparmia: le parole pesanti contro l’ex ballerino di “Amici”

Il ballerino e modello Valerio Pino ha rilasciato delle dichiarazioni spinose alla televisione spagnola, denunciando un sistema corrotto in Italia che spingerebbe determinate persone al successo a discapito di altre, basandosi prettamente su un piano di scambi sessuali.

“Siamo arrivati ad un punto orribile. In Italia in tv non posso dirlo, ma qui per fortuna sì, perché c’è più libertà di dire le cose” – ha esordito il performer originario di Cosenza. “Se non hai qualcuno dietro nel mio paese natale non fai niente. Se non vai con un produttore, un imprenditore o un regista che lavora in tv non fai nulla”. A suo dire, questo è il motivo per cui ha subito un allontanamento dal piccolo schermo da circa 10 anni.

Ha poi incalzato: “In Italia se non hai un politico che ti piazza nel posto giusto non vai da nessuna parte. Non vale soltanto per la tv, ma anche per il cinema italiano. Ci sono attori famosissimi in Italia che sono amanti dei loro manager o di produttori e nell’ambiente lo sappiamo”. Valerio Pino denuncia anche situazioni di omofobia: “Tanti non possono nemmeno dire che sono gay (…). Lotto contro questo sistema da 10 anni, qui posso parlare, in Italia mi mettono il bavaglio, soltanto le riviste mi contattano per parlare, in tv no”.

Nella furia ha coinvolto anche l’ex collega Stefano De Martino, riservando per lui opinioni non tanto edificanti: “Lavora solo perché lui e Belen Rodriguez hanno un figlio. Alcune persone non sanno sacrificarsi, hanno solo una relazione con le celebrità. Se Stefano non avesse avuto un bambino con Belen, se non avesse avuto un agente forte, sarebbe stato un conduttore?”.

Nessuna risposta è arrivata dal diretto interessato che, al momento, ha elegantemente deciso di soprassedere.

