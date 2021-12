Antonella Elia blocca Instagram con tre scatti davvero sensuali. La pelliccia attira ma tutto il resto lascia a bocca aperta

Lei è stata una dei grandi protagonisti del “GF Vip” nelle passate edizioni, prima come concorrente e poi come opinionista. Oggi ne è certamente più distante ma fa sentire lo stesso la sua voce. Parliamo di Antonella Elia, l’ex valletta di Mike Bongiorno che è uscita allo scoperto negli scorsi giorni e sui social ha detto la sua sulla pseudo coppia più chiacchierata di questa edizione del reality show di Canale 5, Alex Belli e Soleil Sorge.

“Io da parte di Alex non vedo nessuna verità – ha spiegato in alcuni video pubblicati su Instagram – sta facendo una performance molto scadente”. L’ex opinionista ha definito l’attore di “Centovetrine” “vero come una moneta falsa” ecco perché ha chiesto al pubblico di mandarlo a casa. Tutto il resto poi è noto.

Antonella Elia sfida il freddo, sotto la pelliccia il caldo

Antonella Elia è uno scintillio di felicità e soddisfazione. Per le vie di Roma, ed in particolare del quartiere più moderno che ci sia, l’Eur, ci regala un tris di foto che lascia tutti a bocca aperta. Sfida il freddo di questi giorni la showgirl e si mostra sexy come non mai.

Addosso una delle sue pellicce, quelle che ha creato direttamente lei con la sua prima capsule “Pink Bubbles”, tutte pellicce ecologiche da acquistare online. Un progetto che la Elia ha studiato per dare un tocco di colore ed allegria alle fredde giornate invernali ed il suo intento è pienamente riuscito.

Con queste foto fa sobbalzare tutti dalle sedie ed il batticuore è assicurato. “Pelliccia sopra, sotto .. il nulla”, il commento uno degli oltre 300 mila follower che la seguono su Instagram.

Se sopra, infatti, mostra una bella pelliccia lunga, di colore rosa acceso, sotto pare che l’inverno per lei non ci sia. Camicetta bianca ed un paio di short di jeans che chiedono di essere guardati. Gambe tutte di fuori ed un’esplosione d’eros insindacabile.

Antonellina fa il pieno di like e di commenti che mostrano come lei piaccia tanto, in ogni sua forma. “L’inverno è arrivato non dobbiamo mai dimenticare di splendere” ha scritto in un recente post per presentare le sue pellicce artigianali e sintetiche e lei lo fa alla perfezione.