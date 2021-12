Achille Lauro e il suo segreto: il cantante in una versione inedita

Il cantante romano ci regala una sua nuova versione, quella che forse, proprio da lui non ci aspetteremmo.

E’ uno dei cantanti più discussi degli ultimi tempi, il performer rivoluzionario di questo decennio, ma forse Achille Lauro non è solo questo. Lo conosciamo per i suoi look stravaganti, esibiti proprio sul palco di Sanremo, lo conosciamo per il suo essere così fuori e, addirittura, oltre gli schemi. Quel palco che, anche nel 2022 non sentirà la sua mancanza. Per antonomasia, ormai Lauro è quella figura che sorprende, entusiasma e sconvolge, attirandosi non pochi giudizi, belli o brutti che siano.

Ma cosa ci è sfuggito in questi ultimi anni? Vi siete mai chiesti se il nostro cantante fosse legato sentimentalmente a qualcuno? Sicuramente sì.

Achille Lauro sotto una nuova luce: ciò che ha sempre tenuto nascosto

La sua aura da “poeta maledetto” non l’ha mai abbandonato, divenendo proprio questa la sua più rappresentante caratteristica, tenendo con sé e per sé la sua più intima realtà. A stare al suo fianco ci sarebbe, però, Francesca. La sua fidanzata, che non ama i riflettori tenendoli così ben lontani dalla sua persona e dal suo, ormai, consolidato amore.

E’ stato proprio Achille Lauro a parlare d’amore, anzi, del suo amore a Domenica In. Rivelando a Mara Venier ciò che, fino ad allora, aveva tenuto segreto e aggiungendo che “l’amore è il motore di molte cose, è ispirazione”. Sì, amore che fino ad oggi lo ha tenuto vivo e ha fatto sì che lui avesse sempre qualcosa da dire nelle sue canzoni.

I due “piccioncini” sono stati immortalati insieme solo in occasione del compleanno del cantante, compleanno tenutosi sulle spiagge di Sabaudia. Gli attimi di quel giorno e di questo amore sono stati immortalati dai fotografi del settimanale Chi e, da quel momento, Francesca è stata portata allo scoperto, donandoci una nuova versione di Achille Lauro: quella romantica.

Ma perché il nome di Francesca non è mai venuto fuori fino ad ora? Forse perché ciò significa proteggere un amore dalle grinfie dei riflettore e un amore fuori “dal palcoscenico” corrisponde spesso ad un amore sincero e questo Achille Lauro lo sa bene. Concedendo all’amore, presso Domenica In, un grande valore, un valore capace di smuovere ogni cosa. Come diceva Dante: L’amor che move il sole e l’altre stelle.