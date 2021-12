Raffaella Fico semplice nella sua sensuale bellezza. Ecco come ha conquistato i fan con un solo scatto su Instagram

Raffaella Fico continua a seguire le vicende del “Grande Fratello Vip” dall’esterno, ospite fissa in studio in ogni puntata del reality. Tornata alla vita di tutti giorni, accanto alla figlia Pia, ha riabbracciato anche il suo nuovo compagno, Piero Neri.

La showgirl proprio da lui ha ricevuto un appariscente anello di fidanzamento che sfoggia con orgoglio in studio e alla domanda di Signorini ammette: “Per fortuna non sono tutti come Gianmaria Antinolfi!”.

Un prezioso importante che per la Ficco rappresenta il terzo anello di fidanzamento che compare al suo dito. Gli altri due li aveva ricevuti da Gianluca Tozzi nel 2014 e poi da Alessandro Moggi nel 2016. Che questo sia quello definitivo? Staremo a vedere.

Raffaella Fico, la sua arma più bella? Tutto in una FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ficoraffaella (@ficoraffaella)

Raffaella Fico fa il pieno di like su Instagram grazie al suo lato più bello, il sorriso. La bella campana si mostra con le buste della spesa in mano per dare alcuni consigli per gli acquisti ai suoi follower.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > “Che fisico”, Nancy Brilli sempre più irresistibile conquista i cuori a passo di danza – VIDEO

650 mila i fan che la seguono su Instagram e ai quali, ogni tanto, l’ex gieffina mostra alcuni prodotti che sponsorizza. Il seguito c’è e ora che con la partecipazione al reality è tornata certamente in auge, può permetterselo eccome.

Del resto tutto questo fa parte del suo lavoro. Lei anche nei momenti di difficoltà non si è mai fermata e con costanza e caparbietà è riuscita a crescere da sola sua figlia Pia, avuta da Mario Balotelli che, come sappiamo, nei primi tempi non ne ha voluto sapere assolutamente niente.

Oggi Raffaella è felice, sta bene e si vede e come ci mostra in questo ultimo scatto, il suo sorriso è vero e sincero, i suoi occhi non mentono. Una solarità contagiosa la sua, in un look casual e davvero easy, quello di una mamma come tutte le altre che fa la spesa per la sua famiglia.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > Giusy Ferreri annuncia il nuovo singolo con un abito nero trasparente: gambe in primo piano, bomba atomica – FOTO

La sua fisicità come sempre non passa inosservata e c’è chi glielo fa notare anche in questo caso. Un suo fan ironizza sul suo cognome e scrive: “Io direi.. F**a Raffaella”.

IL METEO DI YESLIFE del 17 dicembre 2021 – Il VIDEO