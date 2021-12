La cantante palermitana è uscita con un nuovo singolo inedito, la comunicazione è arrivata direttamente da lei sui social con uno scatto unico.

Molti ricorderanno la delusione nei suoi occhi quando nel 2005 è stata scartata per “Sanremo Nuove Proposte”. La rivalsa tre anni dopo però a “X Factor“ dove arriva seconda con l’inedito ‘Non ti scordar mai di me’.

Da quel momento per Giusy Ferreri un susseguirsi di successi inimmaginabili: ‘Novembre’, ‘Roma-Bangkok con Baby K’, ‘Amore e capoeira’, ‘Jambo’ e ‘Isla’.

Ieri la cantante ha annunciato anche l’ultimo singolo pre natalizio che però racchiude un’atmosfera magica e conturbante che ben rispecchia il suo carattere noir.

Giusy Ferreri svela il suo ultimo singolo, una ballad rock che ha già catturato tutti

Lei è stata selezionata tra i big in gara alla prossima edizione di “Sanremo” che andrà in onda dall’1 al 5 febbraio 2022. In attesa di scoprire cosa la cantante riserverà al pubblico, si è portata avanti con un nuovissimo singolo disponibile da oggi in streaming sulle maggiori piattaforme digitali.

“Come Cenerentola a mezzanotte…” 🎶 Il mio nuovo singolo “GLI OASIS DI UNA VOLTA” è FUORI ORA! 🤩🙌🏻 Correte ad ascoltarlo, link in bio e nelle stories 👆🏻 Spero che questo brano possa emozionarvi tanto quanto emoziona me 💋”.

Questo l’annuncio che Giusy ha dato ai fan nella didascalia che accompagna un pezzo del brano inedito. “Gli Oasis di una volta” è una ballad rock il cui testo e la melodia sono malinconici e profondi nonostante il periodo pre natalizio in cui l’artista ha scelto di pubblicare il singolo.

Per annunciare l’uscita in streaming a partire da oggi, Giusy ha scelto una mise rock da “Cenerentola a mezzanotte”, con giubbotto in pelle nera e gonna di tulle semi trasparente che scopre maliziosamente le cosce toniche da cui spunta il pizzo di una calza autoreggente.

Misteriosa e affascinante come la sua nuova canzone, Giusy ha ancora una volta catturato tutti i fan, compresa l’attrice Sandra Milo che ha commentato entusiasta: “Vado, ascolto e torno ❤️”.

