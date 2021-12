Si è concluso il processo che vede coinvolti Magalli, Adriana Volpe, un giornalista di ‘Chi’ e il direttore responsabile del giornale.

E’ ormai giunto al termine il famosissimo processo, iniziato con una querela della ex modella e opinionista del reality show di Canale 5 ‘Grande Fratello VIP’ Adriana Volpe, contro il doppiatore e conduttore televisivo Giancarlo Magalli… la causa? Un’intervista, rilasciata sulla rivista ‘Chi’ nel novembre 2017, in cui è stato chiesto al noto presentatore di esprimersi in merito ai presunti favori sessuali nel mondo dello spettacolo: intervista in cui il famoso settantaquattrenne sembrerebbe aver fatto delle implicite allusioni proprio sulla sua collega.

La conduttrice televisiva, assistita dagli avvocati Michele Briamonte, Nicola Menardo e Stefania Nubile dello Studio Grande Stevens, ha ottenuto il risarcimento dei danni. Il noto commediografo Giancarlo Magalli, difeso dagli avvocati Antonello Natale e Guglielmo Stendardo, è stato condannato: dovrà pagare 25.000 euro e 14.000 euro di multa.

Giancarlo Magalli si sfoga sui social: “Non la nominavo affatto!”. La FOTO su Facebook…

“Tra 5…4…3…2…1 la Volpe inonderà il web di comunicati stampa riguardanti la mia condanna esemplare per un’intervista in cui io parlavo del Me Too e NON la nominavo affatto” Inizia così la lunga didascalia del famosissimo sceneggiatore italiano.

Al momento, Adriana non ha ancora replicato: gli utenti che si sono appassionati alla vicenda aspettano con ansia un riscontro da parte della Volpe…

Risponderà a questo post pieno di provocazioni e di insinuazioni sul suo nuovo ruolo di opinionista nel reality show condotto da Alfonso Signorini? Non ci resta che attendere…

La vicenda ha fatto incuriosire tutta Italia, dividendola in due fazioni: c’è chi concorda con Magalli e chi, invece, dà ragione alla Volpe… e voi cosa ne pensate?

