“Amici 21”, grave infortunio nella scuola: l’allievo costretto a fermarsi

Amici 21, i ragazzi di Maria De Filippi si stanno preparando alle feste di Natale che si stanno avvicinando: qualcuno però non è molto in vena di festeggiamenti

Mattia è uno dei ballerini più amati di questa edizione di Amici di Maria De Filippi. Entrato nella scuola ha conquistato tutti fin da subito, in modo particolare il suo insegnante Raimondo Todaro, ma quel periodo iniziale in cui tutto andava a gonfie vele è decisamente terminato. Di recente Mattia ha avuto un po’ di problemi con Raimondo, subendo un bel po’ di provvedimenti disciplinari e finendo anche per rimanere bloccato in casetta per dieci giorni senza poter ballare. Adesso che è tornato in gioco, è costretto ancora una volta a fermarsi.

Amici 21, Mattia infortunato: il ragazzo costretto ad uno stop

Mattia, dopo essere ritornato all’azione, durante una prova si è infortunato ad una caviglia e il dottore gli ha applicato una fasciatura e poi consigliato di stare a riposo. Questo vuol dire che per un po’ non potrà esibirsi. Ciò che tutti temono è che questo suo infortunio possa prolungarsi al punto tale da spingere gli insegnanti a prendere la decisione di mandarlo via.

Il ballerino è decisamente giù di morale in questi giorni e così è anche per il suo amico Christian, che da più di una settimana ha una brutta influenza ed è stato costretto a fermarsi proprio come lui. I due al momento si stanno facendo compagnia a vicenda, sperando di poter tornare presto a ballare. Nel frattempo, per sicurezza, Christian sta indossando la mascherina in compagnia dei suoi amici.

Sui social sia Christian che Mattia stanno ricevendo tantissimo sostegno da parte del pubblico: tutti si augurano di poterli vedere tornare a danzare al più presto.

