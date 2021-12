Bufera sul sostituto di Fabrizio Frizzi: “Non sarai mai come lui”. È davvero troppo

Fabrizio Frizzi, padrone di casa di moltissime trasmissioni Rai, è ancora vivo nella memoria dei telespettatori. Scopri qual è il sostituto che gli utenti fanno ancora fatica ad accettare…

Dopo la morte di Fabrizio Frizzi, il celebre quiz game de “L’Eredità” rimase privo di un padrone di casa che ne potesse degnamente prendere le redini. L’arduo compito venne affidato a Flavio Insinna, il quale, fino a quel momento, non si era mai ritrovato a condurre una trasmissione della fascia preserale. Nel giro di pochi mesi, pertanto, le novità che il pubblico dovette accettare furono davvero troppe.

Lo stesso Insinna, in una vecchia intervista rilasciata ai microfoni di “Domenica In”, aveva confessato la difficoltà di quel doloroso passaggio di testimone. All’epoca, non tutti furono solidali con il conduttore, né gli risparmiarono aspre critiche che obbligarono Flavio a difendersi.

Bufera sul sostituto di Fabrizio Frizzi: “Non sarai mai come lui”. I dettagli

In una vecchia intervista rilasciata a Mara Venier, Flavio Insinna aveva confessato le difficoltà attraversate nei mesi successivi alla scomparsa di Fabrizio Frizzi. Insinna, che aveva preso in mano “L’Eredità” da poco tempo, faceva molta fatica ad eguagliare colui che era stato il suo predecessore. Per questo motivo, il presentatore non aveva mancato di omaggiare gli affezionati telespettatori del quiz game.

“Io volevo ringraziare coloro che guardano l’Eredità. Noi stiamo chiedendo loro non solo pazienza, ma un vero e proprio salto emotivo“, aveva spiegato Insinna alla Venier, alludendo alla scomparsa del suo più caro amico. La consapevolezza di essere in una posizione tutt’altro che semplice non aveva spaventato Flavio, che pur era stato sommerso da critiche e commenti negativi.

“Mi fanno sorridere quando mi dicono “non sarai mai Fabrizio“, perché lo so” – aveva proseguito Insinna, apparendo perfettamente consapevole della situazione – “Non me lo devono dire loro che non sarò mai come lui“. Una perdita, quella del compianto Frizzi, che aveva lasciato un terribile vuoto nel cuore di Flavio.

Attualmente, il conduttore sembra aver raccolto magistralmente l’eredità lasciata dall’amico, che non manca di omaggiare ad ogni occasione possibile.

