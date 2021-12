Deborah Compagnoni, quel dolore struggente che non scomparirà mai: “Era tutto per me…”. Fan sconvolti

L’ex campionessa di sci, Deborah Compagnoni ha rotto il silenzio e ha esternato tutto il dolore per la grave perdita subita.

Un drammatico lutto ha sconvolto la vita di una delle ex campionesse dello sci italiano. Ora non sarà più come prima e anche l’addolorata Deborah Compagnoni lo sa, in cuor suo.

La professionista, nativa di Bormio e protagonista di medaglie d’oro olimpioniche invernali nel corso della sua carriera (record assoluto in questo sport) sta attraversando un periodo di atroci sofferenze dopo la straziante notizia di una scomparsa che lascerà per sempre un vuoto incolmabile all’interno del suo cuore.

E’ accaduto tutto nella giornata di ieri, la più triste della sua vita ricca di successi e soddisfazioni. I premi e le vittorie sono passati in secondo piano non appena la notizia di cronaca più raccapricciante è giunta sulle prime pagine dei quotidiani locali.

Deborah Compagnoni, tutto il dolore di una professionista nelle sue parole: “Come un…”

Tristezza infinita per l’ex sciatrice professionista, Deborah Compagnoni. L’ex vincitrice di medaglie d’oro in ben tre Olimpiadi invernali consecutive è avvolta dal dolore e dallo strazio per l’enorme perdita subita.

Si tratta del fratello, Jacopo Compagnoni, scomparso ieri durante un’escursione in montagna all’età di 40 anni. Il giovane escursionista è stato travolto da una valanga di neve, che non gli ha dato alcuna possibilità di fuga.

A distanza di 24 ore dalla sconcertante notizia che affligge i cuori dei fan di Deborah, la campionessa decide di rompere il silenzio e rilasciare le prime struggenti dichiarazioni ai microfoni dell’ANSA.

“Per me non era solo un fratello, ma un papà e un marito meraviglioso”. Impossibile cancellare l’encomiabile e recente passato in famiglia, dove il legame tra i due era davvero speciale.

La soddisfazione e il sorriso sul volto dopo il ritorno di Jacopo dalle escursioni appare ancora sovente dinanzi ai suoi occhi, proprio come se fosse ieri.

Il sol pensiero invece che da domani non potrà assistere più all’abbraccio tra il fratello e le sue nipoti getta la Compagnoni inevitabilmente in una condizione di tribolazione che non conoscerà cure.

