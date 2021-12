La Coppa d’Africa, secondo quanto affermato dalla Caf, verrà disputata: i calciatori che potrebbero partecipare al torneo saltando partite di Serie A e Fantacalcio.

Nelle scorse ore, alcune indiscrezioni parlavano del possibile annullamento della Coppa d’Africa, in programma a gennaio. La notizia ha destato scalpore, ma subito dopo è stata smentita dalla federazione calcistica africana, la quale, attraverso un comunicato, ha affermato che la competizione si svolgerà regolarmente. I rumors susseguitisi hanno ovviamente interessato anche i fantallenatori, considerato che alcuni giocatori del nostro campionato dovranno assentarsi per prendere parte al torneo.

Fantacalcio, i giocatori che potrebbero partecipare alla Coppa d’Africa

La Caf (Confederation Africaine de Football) ha smentito, solo dopo poche ore, la notizia del possibile annullamento dell’edizione 2022 della Coppa d’Africa. Secondo l’indiscrezione, arrivata dalla Francia, di RMC Sport, come riporta la redazione di Sport Mediaset, la federazione africana stava valutando la possibilità di non disputare la competizione per via della pandemia da Covid-19 e della diffusione della nuova variante Omicron. Voci subito smentite dalla stessa che, con un comunicato, ha rassicurato tutti.

I rumors hanno interessato anche le squadre del campionato italiano e gli amanti del Fantacalcio. Sono diversi, difatti, i calciatori che dovrebbero prendere parte al torneo con le rispettive nazionali. Tra questi spiccano sicuramente i nomi di Koulibaly, Anguissa, Osimhen del Napoli, il centrocampista del Milan Kessiè, gli esterni del Torino Aina e Singo e molti altri ancora. Questi calciatori, partecipando alla Coppa d’Africa, in programma dal 9 gennaio al 6 febbraio, dovrebbero saltare alcune partite di Serie A. Cosi come gli allenatori delle varie squadre, anche i fantallenatori dovranno rimpiazzare i calciatori assenti.

Per chi partecipa ad una lega, durante la quale il mercato è sempre aperto, si può valutare uno scambio per non rimanere scoperti. In alternativa, soprattutto per giocatori top come Koulibaly e Anguissa si potrebbe aspettare rinunciando per qualche partita a questi calciatori sino al loro rientro.

Di seguito i calciatori che potrebbero essere convocati dalle rispettive Nazionali squadra per squadra:

Atalanta: –

Bologna: Mbaye (Senegal), Barrow (Gambia).

Cagliari: Keità (Senegal).

Empoli: –

Fiorentina: Duncan (Ghana), Amrabat (Marocco), Maleh (Marocco).

Genoa: Fares (Algeria), Ekuban (Ghana).

Inter: –

Juventus: –

Lazio: Akpa Akpro (Costa d’Avorio).

Milan: Kessiè (Costa d’Avorio), Ballo-Toure (Senegal), Bennacer (Algeria).

Napoli: Ounas (Algeria), Anguissa (Camerun), Ghoulam (Algeria), Osimhen (Nigeria).

Roma: Diawara (Guinea), Darboe(Gambia).

Salernitana: Lassana Coulibaly (Mali), Simy (Nigeria), Obi (Nigeria), Mamadou Coulibaly (Senegal), Kechrida (Tunisia).

Sampdoria: Colley (Gambia).

Sassuolo: Harroui (Marocco), Traore (Costa d’Avorio), Boga (Costa d’Avorio).

Spezia: Colley (Gambia), Gyasi (Ghana), Bourabia (Marocco).

Torino: Aina (Nigeria), Singo (Costa d’Avorio), Djidji (Costa d’Avorio), Kone (Costa d’Avorio).

Udinese: Success (Nigeria).

Venezia: Kiyine (Marocco), Okereke (Nigeria).

Verona: Hongla (Camerun), Tameze (Camerun).

Ovviamente i giocatori presenti in lista potrebbero essere anche non convocati dalle proprie Nazionali e non partecipare, dunque, alla Coppa d’Africa che si aprirà il prossimo 9 gennaio.

