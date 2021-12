Secondo alcune interessanti indiscrezioni, Gennaro Gattuso è pronto per tornare in serie A: c’è un allenatore a rischio esonero.

Gennaro Gattuso potrebbe presto tornare in serie A. Il tecnico calabrese ha avuto fin qui una carriera alquanto sfortunata e non è mai riuscito a raggiungere gli obiettivi prefissati ad inizio stagione dai club. Qualche mese fa, infatti, fu chiamato da Aurelio De Laurentiis per sostituire Carlo Ancelotti sulla panchina del Napoli.

Ringhio riuscì a dare un’identità ben precisa agli azzurri, ma le prestazioni altalenanti condannarono l’ex centrocampista. Il Napoli perse all’ultima giornata il quarto posto in classifica, consegnando di fatto la qualificazione in Champions League alla Juventus. In estate, Gattuso ha lasciato la Fiorentina dopo appena 23 giorni e senza iniziare la stagione. I fans del nativo di Corigliano Calabro stanno incrociando le dita: a breve il loro beniamino potrebbe tornare su una panchina di serie A.

Gennaro Gattuso torna in serie A: un allenatore a rischio esonero

Il Cagliari, in questa dannata stagione, non riesce proprio a risollevarsi. I sardi si trovano al momento al 19° posto in classifica con appena 10 punti raccolti in 17 turni. In poche parole, questa è una media da retrocessione. Il club, dopo l’avvio horror con Semplici, decise di chiamare Walter Mazzarri. Il toscano non ha però risollevato la squadra, che in ogni partita viene annichilita dagli avversari.

Il club sta già pensando ad un nuovo scossone: in caso di addio di Mazzarri, due sono le piste calde. La prima, e anche quella più facile da seguire, è quella di richiamare Semplici. La seconda, invece, è una suggestione di Giulini. Quest’ultimo avrebbe anche avuto dei contatti con ‘Ringhio’. A quanto pare, le prossime due partite di fine anno saranno decisive per le sorti dell’attuale tecnico del Cagliari.

