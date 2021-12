I carabinieri di Napoli stanno indagando sulla morte di un bambino di due mesi, deceduto questa mattina, pare dopo essere stato colto da una crisi respiratoria.

Sotto choc la comunità di Soccavo, quartiere di Napoli, dove questa mattina un bambino di appena due mesi è morto. Il piccolo pare sia stato colto da una crisi respiratoria in seguito alla quale la madre lo avrebbe portato in ospedale. Qui, purtroppo, i medici hanno potuto solo constatarne il decesso. Si indaga ora sulle cause della morte, compito affidato ai carabinieri del capoluogo campano.

Napoli, muore bambino di appena due mesi: indagano i carabinieri

Un neonato di soli due mesi è morto in seguito ad una crisi respiratoria. Questo quanto accaduto questa mattina, venerdì 17 dicembre, a Soccavo, quartiere nella periferia di Napoli.

Il bimbo, come riporta la stampa locale e la redazione di Fanpage, si sarebbe sentito male, accusando una crisi respiratoria. La madre accortasi dell’accaduto avrebbe subito portato il piccolo presso il distretto 26 dell’Asl Napoli 1 Centro. Purtroppo, qui il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso del neonato.

Non è chiaro ancora quali siano le cause che hanno provocato la morte del bambino, circostanza su cui hanno avviato le indagini i carabinieri della Compagnia di Bagnoli. I militari dell’Arma, riferisce Fanpage, hanno già avviato tutti gli accertamenti del caso, coordinati dalla Procura della Repubblica del capoluogo campano che ha aperto un’inchiesta. L’autorità giudiziaria, in tal senso, potrebbe disporre l’autopsia sulla salma che potrebbe già essere effettuata nelle prossime ore.

Stando a quanto riporta Fanpage, nel quartiere di Napoli, subito dopo la tragica notizia, si era diffusa la voce che il neonato fosse morto in seguito alla vaccinazione contro il Covid. Ovviamente si tratta di una circostanza non veritiera, considerata la tenera età del bambino. Ieri, difatti, in Campania è partita la campagna vaccinale per la fascia d’età compresa tra i 5 e gli 11 anni.

