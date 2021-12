Serie A, 18^ giornata: i consigli sulla formazione da schierare

L’attesa per l’inizio della 18^ giornata del campionato di Serie A è quasi finita: le probabili formazioni e i consigli su chi schierare al Fantacalcio.

Tra poco il fischio iniziale dell’anticipo tra Lazio e Genoa all’Olimpico sancirà l’inizio del 18esimo turno di Serie A e della giornata di Fantacalcio. Ultimi istanti, dunque, per i fantallenatori che dovranno valutare le mosse giuste nello schierare la formazione.

Fantacalcio, 18^ giornata di Serie A: probabili formazioni e i consigli partita per partita

Dopo quasi una settimana, riparte il campionato di Serie A. Oggi in programma due match: Lazio-Genoa alle 18:30 e Salernitana-Inter alle 20:45.

Il turno proseguirà nel weekend con tutte le altre gare in calendario, tra cui i big match Atalanta-Roma, domani alle 15, e Milan-Napoli, domenica alle ore 20:45. Prima dell’inizio del match dell’Olimpico, tutti i partecipanti alle leghe dovranno mandare in campo la formazione e scegliere il miglior undici titolare. Per questa ragione, di seguito le probabili formazioni di tutte le gare ed i consigli per il Fantacalcio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Serie A, 18^ giornata: quali calciatori evitare

Lazio-Genoa: venerdì 17 dicembre, ore 18:30

Lazio (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.

Genoa (3-5-2): Sirigu; Vanheusden, Vasquez, Criscito; Ghiglione, Sturaro, Badelj, Portanova, Cambiaso; Pandev, Destro.

Consigliati: Hysaj (L), Milinkovic-Savic (L), Pedro (L), Felipe Anderson (L), Criscito (G), Sturaro (G), Pandev (G).

Salernitana-Inter: venerdì 17 dicembre, ore 20:45

Salernitana (4-4-1-1): Belec; Delli Carri, Gyomber, Gagliolo, Ranieri; Kechrida, L. Coulibaly, Kastanos, Obi; Ribery; Simy.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Sanchez.

Consigliati: Obi (S), Simy (S), Handanovic (I), Bastoni (I), Calhanoglu (I), Dzeko (I).

Atalanta-Roma: sabato 18 dicembre, ore 15:00

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle; Malinovskyi, Pasalic; Zapata.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Vina; Mkhitaryan, Zaniolo; Abraham.

Consigliati: Zappacosta (A), Malinovskyi (A), Zapata (A), Veretout (R), Mkhitaryan (R), Abraham (R).

Bologna-Juventus: sabato 18 dicembre, ore 18:00

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theathe; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Pellegrini; McKennie, Bentancur, Locatelli; Bernardeschi, Morata,Kean.

Consigliati: Theathe (B), Barrow (B), Arnautovic (B), Locatelli (J), Kean (J), Morata (J).

Cagliari-Udinese: sabato 18 dicembre, ore 20:45

Cagliari (3-5-2): Cragno, Caceres, Godin, Carboni; Bellanova, Nandez, Grassi, Marin, Dalbert; Keita Balde, Joao Pedro.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu.

Consigliati: Marin (C), Keita Balde (C), Joao Pedro (C), Molina (U), Udogie (U), Beto (U).

Fiorentina-Sassuolo: domenica 19 dicembre, ore 12:30

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Saponara, Vlahovic, Gonzalez.

Sassuolo (4-3-2-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Traorè; Berardi, Raspadori; Scamacca.

Consigliati: Biraghi (F), Bonaventura (F), Vlahovic (F), Maxime Lopez (S), Berardi (S), Raspadori (S).

Spezia-Empoli: domenica 19 dicembre, ore 15:00

Spezia (3-5-2): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou; Gyasi, Kovalenko, Bourabia, Maggiore, Reca; Antiste, Manaj.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Henderson, Ricci, Zurkowski; Bajrami; Cutrone, Pinamonti.

Consigliati: Maggiore (S), Manaj (S), Henderson (E), Pinamonti (E), Cutrone (E).

Sampdoria-Venezia: domenica 19 dicembre, ore 18:00

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Adrien Silva, Thorsby; Caputo, Gabbiadini.

Venezia (4-3-3): Romero; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Ampadu, Busio; Aramu, Henry, Johnsen.

Consigliati: Audero (S), Yoshida (S), Candreva (S), Caputo (S) Ampadu (V), Henry (V).

Torino-Verona: domenica 19 dicembre, ore 18:00

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Pobega, Vojvoda; Praet, Pjaca; Sanabria.

Verona (3-4-2-1): Montipò; Casale, Magnani, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.

Consigliati: Singo (T), Pobega (T), Sanabria (T), Faraoni (V), Caprari (V), Simeone (V).

Milan-Napoli: domenica 19 dicembre, ore 20:45

Milan (4-2-3-1): Maignan; Kululiu, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Krunic; Ibrahimovic.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Demme; Politano, Zielinski, Lozano; Mertens.

Consigliati: Theo Hernandez (M), Kessiè (M), Ibrahimovic (M), Politano (N), Zielinski (N), Mertens (N).

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Serie A 2021/2022: calendario, risultati e classifica aggiornati

La formazione ideale per la 18^ giornata

Formazione ideale (3-4-3): Audero (Sampdoria); Biraghi (Fiorentina), Hysaj (Lazio), Bastoni (Inter); Felipe Anderson (Lazio), Kessiè (Milan), Candreva (Sampdoria), Pobega (Torino); Pinamonti (Empoli), Vlahovic (Fiorentina), Dzeko (Inter).

Il campionato tornerà già martedì con il quarto turno infrasettimanale della stagione prima della pausa per le festività natalizie che si concluderà nel giorno dell’Epifania, quando andrà in scena la prima giornata di ritorno della Serie A.

IL TG SPORT DI YESLIFE, LE PRINCIPALI NOTIZIE DEL GIORNO – IL VIDEO