Tensione al confine ucraino: la proposta di Mosca per un nuovo trattato

La controversa proposta di sicurezza di Mosca include anche il divieto all’Ucraina di entrare a far parte NATO.

Ultimo aggiornamento sulla questione al confine russo-ucraino. Secondo quanto riporta il Guardian, Mosca ha reso noto in giornata una nuova proposta per allentare le tensioni in Europa e negli Stati Uniti. Proprio come preconizzava il presidente degli Stati Uniti, la controversa garanzia di sicurezza del Cremlino sancisce l’unico rimedio per mantenere la situazione sotto controllo sulla linea di frontiera ucraina. Stando a quanto si apprende dalla fonte ufficiale, la bozza pubblicata questo venerdì 17 dicembre intavola un potenziale nuovo accordo tra la Russia e la Nato, proponendo impegno congiunto da ambe le parti per sanare l’equilibrio tra Mosca e il blocco militare occidentale.

NON PERDERTI ANCHE >>> Perizoma rosso al posto della mascherina: passeggero cacciato dall’aereo

Il contenuto della nuova proposta di Mosca

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Moscow | Москва 🇷🇺 Alex (@alex_prosekov)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Perizoma rosso al posto della mascherina: passeggero cacciato dall’aereo

La controversa proposta di Mosca arriva sullo sfondo del considerevole deterioramento dei legami tra la Russia e la NATO; degradamento visibile specialmente negli ultimi mesi a seguito del rafforzamento delle forze militari russe al confine. Dapprima ripreso dal leader democratico Joe Biden, l’atteggiamento ostile della Federazione Russa nei confronti dell’ex satellite ucraino è stato severamente bacchettato anche dai paesi dell’Unione Europea. Le preoccupazioni a livello internazionale si riuniscono in un unica ansia generale: il potenziale ritorno della potica di monopolio di Mosca attraverso tagli economici e militari dell’Ucraina con l’Occidente, nonché il severo divieto di inserimento tra i membri della NATO.

Quest’ultima preoccupazione trova effettiva conferma nella bozza pubblicata oggi dal ministero degli Esteri locale. Le autorità russe hanno reso noto i principali punti da rispettare al fine di mantenere l’equilibrio internazionale. La bozza completa prevede un nuovo accordo sulle garanzie di sicurezza tra la Russia e la Nato, invitando alla collaborazione congiunta per la risoluzione pacifica delle dispute tra Mosca e il blocco militare occidentale. Secondo quanto riferito dal Guardian, tra le richieste rientra anche il divieto all’Ucraina di entrare nella NATO. Come precisato nel documento, “le parti non devono creare condizioni o situazioni che pongono o potrebbero essere percepite come una minaccia per la sicurezza nazionale di altre parti.”

Dalla Casa Bianca ai leader del G7, il monito è arrivato anche da Bruxelles. La Russia è stata più volte invitata a cambiare atteggiamenti nei confronti della vicina Ucraina. In caso contrario, vale a dire in caso di effettiva invasione e aggressione oltre il confine, Mosca si vedrà costretta ad affrontare sanzioni salatissime. La tensione resta alta al confine a un livello tale che tra le ipotesi predominanti spicca quella che vede il confine come punto caldo pronto a esplodere in un possibile nuovo conflitto mondiale. Il potenziale scoppio di una Terza guerra mondiale, così come ha riferito il ministro degli Affari Veterani di Kiev Yuliia Laputina a Sky News, è verosimile: “Certo che è possibile, geopoliticamente sembra uno scenario altamente possibile. Pertanto dovremmo prestare attenzione alla questione ucraina in nome della sicurezza dell’intero continente.”

Per evitare qualsiasi tipo di incidente a livello mondiale, il nuovo accordo sancisce pertanto una collaborazione tra Federazione Russa e gli Stati membri dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico.

PER RIMANERE INFORMATO SU TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO GUARDA IL TG DI YESLIFE

PER SAPERE LE PREVISIONI METEOROLOGICHE NON PERDERTI IL METEO DI YESLIFE