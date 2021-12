Il trasgressore è stato espulso da un volo United Airlines all’aeroporto di Fort Lauderdale in Florida. Il motivo? Un perizoma rosso al posto della mascherina.

Una notizia tanto bizzarra quanto reale; eppure, è successo veramente. Siamo negli Stati Uniti, a bordo del volo United Airlines all’aeroporto di Fort Lauderdale, in Florida. Tutto è in ordine nella fusoliera e i membri dell’equipaggio si apprestano a decollare, quando all’improvviso si accorgono che un passeggero non solo non è munito di mascherina, obbligatoria a livello mondiale, ma ha ben pensato di rimpiazzarla con un rimedio più casalingo. Scoperto con un perizoma rosso avvolto sul viso al posto della mascherina anti-Covid, il passeggero è stato immediatamente cacciato dal velivolo.

Perizoma rosso al posto della mascherina: il motivo

Il bizzarro incidente si è verificato questo mercoledì 15 dicembre: il trasgressore, un uomo di 38 anni, ha in seguito esplicato al canale locale Nbc2 i motivi del bizzarro comportamento tenuto a bordo. La sua volontaria decisione di indossare un perizoma al posto della classica e obbligatoria mascherina, ancor più necessaria soprattutto se si devono affrontare lunghi tragitti, per dimostrare “l’assurdità” della normativa di prevenzione che impone di fatto la mascherina per proteggersi dal SARS-CoV-2 a bordo degli aerei; mascherina che può tranquillamente togliersi dal momento in cui i passeggeri decidono di bere o di consumare un pasto a bordo.

Il filmato ripreso dal dispositivo di un altro passeggero, mostra l’equipaggio mentre invita il trasgressore a indossare il dispositivo medico di sicurezza: a bordo dell’aereo non è consentito viaggiare con diverse alternative, tanto meno con un perizoma in faccia. Alla fine dell’accesa discussione, rassegnato, il passeggero abbandona il posto. Durante l’intervista con NBC2, il 38enne ha tirato fuori l’insensato paragone con l’afroamericana Rosa Parks, icona della lotta per i diritti civili negli Stati Uniti che si rifiutò nel 1955 di cedere il suo posto a un uomo bianco su un autobus, sfidando la discriminatoria leggi in vigore all’epoca. “In questo Paese, ogni cambiamento è stato portato dalla gente comune” – ha spiegato davanti alle telecamere con convinzione – “Rosa Parks non era famosa, ma è riuscita a cambiare il corso della storia.”

