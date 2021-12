Serie A, 18^ giornata: quali calciatori evitare

Venerdì sera inizierà la 18^ giornata del campionato di Serie A: quali calciatori evitare al Fantacalcio in questo turno.

Anche la 18^ giornata di campionato, come spesso accade, inizierà di venerdì con il cosiddetto Friday Night. Venerdì 17 dicembre, nel pomeriggio, scenderanno sul terreno dello stadio Olimpico Lazio e Genoa, poi in serata la Salernitana ospiterà l’Inter. Oltre al turno di campionato prenderà il via anche la giornata di Fantacalcio con i fantallenatori chiamati a schierare la formazione ideale per cercare di fare punti nelle leghe a cui prendono parte.

Fantacalcio, 18^ giornata di Serie A: i calciatori da evitare squadra per squadra

Manca poco all’inizio del 18esimo turno di campionato che partirà venerdì sera con i primi due anticipi in programma: Lazio-Genoa alle 18:30 e Salernitana-Inter alle 20:45.

La giornata proseguirà poi nel weekend e si chiuderà domenica con il tanto atteso scontro tra Milan e Napoli, rispettivamente seconda e quarta in classifica, divise da sole tre lunghezze. Sabato altro big match con l’Atalanta che ospiterà al Gewiss Stadium la Roma di Mourinho cercando di mantenere saldo il terzo posto.

I fantallenatori, in queste ore, stanno valutando quale migliore undici schierare prima dell’inizio del turno. Vi forniamo, dunque, una lista di giocatori che potrebbero essere esclusi dai titolari.

Lazio-Genoa: venerdì 17 dicembre, ore 18:30

Lazio: Marusic, Cataldi.

Genoa: Sirigu, Vasquez, Badelj.

Salernitana-Inter: venerdì 17 dicembre, ore 20:45

Salernitana: Belec, Veseli, Bogdan, Di Tacchio.

Inter: De Vrij.

Atalanta-Roma: sabato 18 dicembre, ore 15:00

Atalanta: Palomino, Toloi, de Roon.

Roma: Rui Patricio, Ibanez, Mancini.

Bologna-Juventus: sabato 18 dicembre, ore 18:00

Bologna: Medel, Soumaoro, Dominguez.

Juventus: De Sciglio, De Ligt, Rabiot.

Cagliari-Udinese: sabato 18 dicembre, ore 20:45

Cagliari: Godin, Bellanova, Deiola.

Udinese: Rodrigo Becao, Samir, Makengo.

Fiorentina-Sassuolo: domenica 19 dicembre, ore 12:30

Fiorentina: Odriozola, Milenkovic, Duncan.

Sassuolo: Consigli, Chiriches, Frattesi.

Spezia-Empoli: domenica 19 dicembre, ore 15:00

Spezia: Amian, Erlic, Reca.

Empoli: Stojanovic, Luperto.

Sampdoria-Venezia: domenica 19 dicembre, ore 18:00

Sampdoria: Yoshida, Ekdal.

Venezia: Romero, Ceccaroni, Crnigoj, Busio.

Torino-Verona: domenica 19 dicembre, ore 18:00

Torino: Rodriguez, Zima.

Verona: Magnani, Ceccherini, Miguel Veloso.

Milan-Napoli: domenica 19 dicembre, ore 20:45

Milan: Kalulu, Romagnoli, Tonali.

Napoli: Rrahmani, Juan Jesus, Demme.

Il campionato tornerà in settimana con il quarto turno infrasettimanale della stagione, che si disputerà tra martedì e mercoledì, prima della pausa natalizia.

