Aurora Ramazzotti ha pubblicato alcuni scatti da mozzafiato su Instagram: in didascalia arriva anche l’annuncio inaspettato!

Aurora Ramazzotti è la figlia di Michelle Hunziker e dell’amatissimo cantante Eros. Quest’ultimo le ha dedicato anche una canzone da brividi. Proprio come i suoi genitori, la classe 1996 ha deciso di farsi largo nel mondo dello spettacolo. In questo primo squarcio della sua carriera, la ragazza ha spesso e volentieri affiancato la madre.

Sui social network, invece, la 25enne è una vera e propria star: il suo account vanta ben 2,2 milioni di followers. Questa sera, la Ramazzotti ha condiviso un incredibile post che contiene fotografie meravigliose. Come se non bastasse, la conduttrice ha riportato in didascalia un annuncio sorprendente.

Aurora Ramazzotti, il post sorprende il web: fotografie spettacolari e annuncio inaspettato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

Aurora, poco fa, ha lasciato a bocca aperta i suoi followers condividendo alcune fotografie meravigliose. La figlia di Michelle Hunziker indossa una magliettina che copre poco e niente. lasciando scoperto il petto e il ventre. La scollatura è una gioia per gli occhi dei followers. Gli scatti bellissimi intrigano il popolo dei social.

La Ramazzotti, tuttavia, manda in subbuglio Instagram con l’annuncio fatto in didascalia. “Qualche giorno fa sul set di un bellissimo progetto che vi svelerò presto. Cosa saràààà??”, ha scritto. Tutti vogliono sapere, adesso, cosa sta combinando la classe 1996. In alcune immagini, c’è anche una truccatrice che cura l’immagine della bellissima ragazza.

Qualche giorno fa, in occasione del suo 25esimo compleanno, la figlia di Eros ha fatto una festa pazzesca alle terme di Milano: tra gli invitati, tantissimi vip. All’incredibile party (ci sono state alcune polemiche perché in molti hanno criticato il fatto che la mascherina era soltanto un optional) c’erano anche Michelle Hunziker e il suo fidanzato Goffredo Cerza.

